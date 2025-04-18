Заварна паска на молоці: дуже смачний рецепт від відомої кулінарки

Великдень наближається. А чи визначились ви вже з рецептом паски? Якщо ні, то варто зробити це найближчим часом.

Авторка кулінарних книг Любов Біріна з міста Калуш поділилась рецептом паски на молоці.

ВІДЕО ДНЯ

Заварна паска на молоці Інгредієнти: РЕКЛАМА Борошно — 1 кг 100 г (100 г для заварної основи, 1 кг для тіста)

Молоко — 500 мл (250 мл для заварної основи, 250 мл для опари)

Дріжджі свіжі — 80 г

Цукор — 230 г (30 г для опари, 200 г для тіста)

Яйця (цілі) — 5 шт.

Жовтки — 5 шт.

Сіль — 4 г

Олія — 20 г

Вершкове масло — 200 г

Родзинки

Заварна основа готується так. Борошно залити киплячим молоком, ретельно перемішати та залишити охолонути.

Для опари свіжі дріжджі розчинити у теплому молоці, додати цукор, перемішати. Накрити і залишити у теплому місці для підходу на 15−20 хвилин.

Основне тісто. Змішати опару із заварною основою і дати ще раз підійти. Цільні яйця та жовтки збити з цукром добіла (як на бісквіт). З’єднати яєчну суміш з опарою, додати борошно та сіль. Довго місити тісто до гладкості. Поступово вводити розм’якшене вершкове масло (не розтоплювати!) та олію, добре вимішуючи після кожного додавання. Накрити й залишити у теплому місці без протягів.

РЕКЛАМА

Обім’яти тісто, що підійшло, і залишити відпочити на 10 хвилин. Розділити на порції по 200 г. Кожну частину змішати з запареними родзинками (попередньо залити окропом). Перекласти у паперові форми діаметром 9 см, накрити та залишити для підходу у теплому місці до заповнення форми. Вийде 11 пасочок. Перед випіканням змастити верхівку пасок яйцем. Випікати у два прийоми (другу половину тіста помістити в холодильник, щоб не перекисло). Температура — 180 °C, без обдуву. Час випікання — приблизно 40 хвилин.

Прикрасити готову паску можна 3 видами глазурі за рецептом кулінарної блогерки Alina FooDee.

Раніше відомий співак Юлік поділився ексклюзивним сімейним рецептом о Великодня — буженина з медово-гірчичним соусом.

Фото з альбому Любові Біріної

РЕКЛАМА

39

Читайте нас у Facebook