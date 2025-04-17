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Буженина з медово-гірчичним соусом до Великодня: відомий співак поділився ексклюзивним сімейним рецептом

20:08 17 квітня 2025
Буженина з медово-гірчичним соусом

Великдень для співака Юліка — це не лише свято Воскресіння, а й символ дому, затишку та глибокої вдячності. У ритмі концертів та студійної роботи артист знаходить час для найціннішого — родини, спогадів та традицій. Саме тому цього року він ділиться особливим рецептом, який давно став частиною його великоднього столу — ароматною бужениною з медово-гірчичним соусом.

«Цього року я вирішив приготувати щось по-домашньому смачне — м’ясо, яке пахне святом. Буженина з медом і гірчицею — це така страва, яку ти не приготуєш щодня, але вона точно запам’ятається. Для мене Великдень — це не лише світле свято, а й момент подяки. За людей поруч, за тепло в домі, за можливість бути з тими, кого любиш. І саме заради них хочеться готувати з душею», — розповідає «ФАКТАМ» Юлік.

Юлік з дружиною та сином

Інгредієнти:

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  • 1,5 кг свинячої шийки (цілим шматком)
  • 3 зубчики часнику
  • 1 ст. л. гірчиці (краще зернистої)
  • 1 ст. л. меду
  • 1 ч. л. паприки
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • сіль, перець, розмарин — на смак

Приготування:

Змішайте гірчицю, мед, паприку, олію, сіль, перець і подрібнений часник — це буде маринад. Натріть м’ясо маринадом, зробіть кілька надрізів і вставте шматочки часнику для аромату. Залиште м’ясо маринуватись мінімум на 4 години, а краще — на ніч у холодильнику.

Загорніть м’ясо у фольгу або кулінарну сітку. Запікайте в духовці при 180 °C близько 1,5 години. За 10−15 хвилин до готовності зніміть фольгу, щоб утворилась рум’яна скоринка. Подавайте з хроном, печеними яблуками або свіжою зеленню — ідеальний акцент до святкового столу.

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