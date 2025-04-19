Влаштуйте день відкритих дверей: аграрій з Київщини розповів, як регулювати температуру у розсаднику

Аграрій з Київщини Валерій, який раніше поділився способами «реанімації» жовтого часнику після заморозків, розповів, що до нього часто звертаються підписники з проханням «розкрити таємницю» того, як регулювати температуру у розсаднику з маленькими рослинками.

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Для відповіді своїм однодумцям Валерій записав спеціальне відео.

Господар показав свою розсаду, яку нещодавно вивезли з кімнати у розсадник і розповів про параметри цієї конструкції з полікарбонату. Вона невелика — всього 8 м², є входи з вулиці і з відділення безпосередньо теплиці.

Це дозволяє при спекотній погоді відкривати великі подвійні двері на вході, утворюючи такий собі комфортний протяг, який вентилює повітря і таким чином вдень знижується температура. Але навіть попри таке гарне провітрювання термометр показує 33° С.

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«Це не дуже комфортна температура, але що поробиш у нас немає можливості її просто зараз ще зменшити». — говорить господар та ділиться планами на майбутнє — а саме натягнути на полікарбонат світлозатіняючу сітку з відсотком затінення 45, тоді має стати трішки прохолодніше.

Підтримання потрібної температури в теплиці він вважає чи не найскладнішим питанням городника-аматора — адже великі професійні теплиці вкладають великі гроші в кліматичні системи, аби рослини не відчували негативних стресових умов вирощування.

«Ми виходимо з цієї проблеми, як можемо», — говорить городник, показуючи свій Wi-Fi датчик температури і вологості повітря. Завдяки цьому пристрою він слідкує за температурою і коли бачить, що вона знизилась до некомфортних для рослин умов, відкриває наступний застосунок — «Розумна розетка». Він дозволяє дистанційно увімкнути електричний камін, якого цілком достатньо для підігрівання всього розсаднику.

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Якщо ж треба терміново відкрити двері для провітрювання- існує напівавтоматизована система відкривання. Її можна замовити в Інтернеті. Там же можна придбати й систему автоматичного відкривання вікон.

Нагадаємо, що ще один фахівець — фермер-практик з Харківщини — порадив, що потрібно додавати в лунку при висадці розсади перцю для тогьо, щоб отримати чудовий урожай.

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