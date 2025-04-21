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Спорт

Де дивитись онлайн «Буковина» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на півфінал Кубка України

12:44 21 квітня 2025
ФК Динамо

У середу, 23 квітня, на стадіоні «Україна» у Львові відбудеться матч ½ фіналу розіграшу Кубка України з футболу між представником першої ліги «Буковиною» із Чернівців та лідером УПЛ київським «Динамо».

Нагадаємо, що на шляху до півфіналу команда Григорія Чурилова вибила тернопільську «Ниву» (1:1, по пенальті — 4:3), «Прикарпаття» (1:0), «Миколаїв» (2:1), «Пробій» (1:0) та «Вікторію» (2:1).

Що ж до «біло-синіх», то вони пройшли «Ворсклу» (2:1 у додатковий час) та «Рух» (1:0).

У минулі роки «Динамо» та «Буковина» перетиналися один з одним в елітному українському дивізіоні шість разів: у киян — п'ять перемог, а ще одна зустріч завершилася нульовою нічиєю (різниця м'ячів — 13:1).

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У майбутьному поєдинку букмекери практично не сумніваються в успіху підопічних Олександра Шовковського. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу «Буковини» в основний час приймає з коефіцієнтом 14,00, на нічию — 6,00, на виграш «Динамо» — 1,23.

Кубок України. ½ фіналу

23 квітня (середа)

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«Буковина» — «Динамо» 16:00 YouTube-канал DIVISPORT

Додамо, що в іншому кубковому півфіналі цього ж дня у Житомирі зіграють (початок — о 18:00) місцеве «Полісся» та чинний володар трофею донецький «Шахтар».

Нагадаємо, що вирішальний поєдинок Кубка України цього сезону прийме 14 травня Центральний стадіон у Житомирі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста «Динамо», який грав на Олімпійських іграх, народився син.

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Фото ФК «Динамо»

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