кремль хоче поступок від США й стелить шлях до переговорів про мир через Суми, — ЗМІ

Жахлива атака росії на місто Суми у Вербну неділю привернула увагу до цього регіону, де, за словами Києва, вже розпочався очікуваний весняний наступ росіян. Експерти кажуть, що наступ на Суми має на меті розтягнути оборонні лінії і змоделювати образ російського прогресу на фронті - навіть тоді, коли війна на виснаження на сході країни заходить у кривавий глухий кут, пише France24.

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«Щодня в Сумах ми бачили кілька сотень людей, які прибували до міста у пошуках притулку, — сказав старший репортер телеканалу France24 Джеймс Андре, який нещодавно відвідав центр для внутрішньо переміщених осіб у місті. — Вони тікають від постійних атак безпілотників і артилерійських снарядів, які стали щоденним явищем для мешканців сіл, що розташовані поблизу кордону».

Ескалація атак відбулася після того, як росія нещодавно повернула собі більшу частину території сусідньої Курської області, яку Україна блискавично атакувала минулого року, аби запобігти російському наступу на Суми.

«Зараз росія використовує свою перевагу, витісняючи українські війська з Курської області і переносячи імпульс на територію України, — сказав Андре. — Суми — головне місто на їхньому шляху».

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Атака у Вербну неділю сталася через два дні після того, як путін прийняв спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа для переговорів, які кремль назвав «надзвичайно корисними і дуже ефективними». Це сталося через день після того, як президент США заявив журналістам, що переговори між росією і Україною «йдуть добре».

Пітер Залмаєв, директор Євразійської демократичної ініціативи, заявив, що подвійні удари «посилають сигнал, що путіну насправді байдуже і він не зв'язаний жодними домовленостями, і що Трамп має піти на ще більші поступки російській стороні».

«Вони показують, що путін впевнений, що йому потрібно захопити ще більше української території і забрати ще більше життів, перш ніж він буде готовий сісти за стіл переговорів», — додав він.

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Занадто рано говорити про те, чи хочуть росіяни захопити частину Сумської області, чи створити буферну зону на кордоні, щоб запобігти повторенню Курської наступальної операції. Про це сказав французький генерал у відставці Жером Пеллістранді, головний редактор щомісячного журналу «Défense nationale».

«У будь-якому випадку, росіяни не втратять тактичної можливості захопити територію і послабити оборону України», — вважає він.

Немає жодних підстав для паніки щодо Сум. Про це написав 12 квітня Максим Жорін, заступник командира 3-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, у своєму повідомленні в Телеграмі.

«Там постійно діють ворожі диверсійні групи, відбуваються напади на кордоні. Регіон регулярно обстрілюють — в цьому немає нічого нового», - зазначив військовий.

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Жорін стверджує, що ситуація принципово не змінилася, та додає: «Ніяких реальних успіхів на цьому напрямку ворог не досягнув. Наші сили вже давно навчилися йому протидіяти».

На думку Жоріна, змінилася ширша стратегія росії. За його словами, московські війська «намагаються розтягнути лінію фронту — перенаправляють сили, відкривають нові зони контакту».

Аналогічним чином, атаки на Суми «вказують на те, що росія намагається вказати Сполученим Штатам на те, що вона є стороною-переможцем, і тому не повинна йти на жодні поступки», додають експерти. І, схоже, американці цілком можуть прислухатися.

Нагадаємо думку військового аналітика про те, що Трамп має лише дві опції: тиснути на путіна або тікати з української війни. Тому що тиснути на Україну вже марно.

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