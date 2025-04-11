Пластівці для сніданку є популярним вибором для першого прийому їжі за день. Однак не всі види пластівців однаково корисні та цінні, пише dietly.

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У публікації зазначають — у 100 грамах вівсяних пластівців міститься приблизно 370 ккал, 13 г білка, 10 г клітковини і 60 г вуглеводів. Вони містять в 2−3 рази більше жиру, ніж інші крупи, але це в основному корисні ненасичені жирні кислоти. Вівсяна каша також є хорошим джерелом вітамінів групи В і вітаміну Е. Крім вівсяних пластівців, варто звернути увагу на інші види цільнозернових пластівців. Зазвичай вони мають більший вміст клітковини та поживних речовин порівняно з традиційними варіантами. Також хорошим вибором будуть житні, ячмінні, гречані, пшоняні пластівці, пластівці кіноа та спельти.

Пшоняні та гречані пластівці — хороший варіант для людей, які дотримуються безглютенової дієти. Пластівці кіноа відрізняються високим вмістом білка. Пластівці жита та спельти багаті клітковиною та мінералами. Цільнозернові пластівці чудово підходять як основа здорового сніданку. Їх можна поєднувати зі свіжими або сушеними фруктами, горіхами, насінням і натуральним йогуртом. Такі добавки збагатять смак і підвищать харчову цінність страви. Також пластівці можна використовувати для приготування домашніх мюслі, як доповнення до коктейлів, десертів або випічки. Варто експериментувати і урізноманітнити своє меню.

Також непоганим варіантом є мюслі. Це суміш зернових пластівців, часто з додаванням сухофруктів, горіхів і сухофруктів. Вони можуть бути хорошим вибором для сніданку, але вам потрібно звернути увагу на інгредієнти. Найкраще вибирати мюслі, де високий вміст клітковини, низький вміст цукру, без додавання глюкозо-фруктозного сиропу, з сухофруктами і горіхами, бажано не смаженими.

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Нагадаємо рецепт граноли — дуже смачного та корисного сніданку.

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