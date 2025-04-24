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Здоров'я та медицина

Домашній цукровий скраб: засіб, який зробить вашу шкіру оксамитовою

21:02 24 квітня 2025
Домашній цукровий скраб. Фото з відкритих джерел

Домашній цукровий скраб — швидкий, простий і дешевий спосіб отримати красиву шкіру. Ідеально очищає, вирівнює тон шкіри, відлущує мертву шкіру та допомагає боротися з целюлітом. Його основне завдання — видалення ороговілого епідермісу, завдяки чому шкіра повертає м'якість і гладкість, пише polki.

Для приготування домашнього цукрового скрабу найкраще використовувати крупнозернистий цукор, оливкову олію (вона змащує, живить і регенерує шкіру, а також додатково надає нашій суміші ковзання) і мед (який регенерує і живить шкіру). Ви також можете додати в скраб фруктовий сік або ефірні масла з приємним ароматом.

Цукровий пілінг, як і будь-який пілінг, чудово розгладжує шкіру та вирівнює її колір. Це робить шкіру м’якшою та допомагає краще вбирати поживні речовини, наприклад з бальзамів або масел. Пілінг покращує кровообіг і запобігає вростанню волосся. Також це один з найкращих косметичних засобів для боротьби з целюлітом.

Цукровий скраб, приготований в домашніх умовах, найкраще використовувати протягом 2 днів. Тому не готуйте його заздалегідь — змішайте стільки інгредієнтів, щоб вистачило на одне застосування.

Приготуйте домашній цукровий скраб для тіла з медом.

Потрібно пів склянки цукру, 4 столові ложки лимонного соку, 2 столові ложки меду, кілька крапель улюбленого ефірного масла. Всі інгредієнти ретельно перемішайте.

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Ще один варіант — зволожуючий домашній скраб для тіла з оливковою олією

Інгредієнти — пів склянки цукру, 4 столові ложки оливкової олії, 3 краплі ефірної олії (або, наприклад, лимона чи кориці). Всі інгредієнти ретельно перемішайте.

Найкраще використовувати домашній скраб один-два рази на тиждень. Нанесіть невелику кількість косметики на вологе тіло руками або спонжем і обережно втирайте. Для відлущування шкіри на спині варто використовувати спеціальні щітки з довгою ручкою. Найкраще масажувати шкіру від щиколоток до серця. Витратьте більше часу на пілінг шкіри ліктів і колін.

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Нагадаємо, раніше ми публікували застереження фахівчині щодо народних засобів, які можуть нашкодити.

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