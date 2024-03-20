Пілінг шкіри обличчя: як довго відновлюється шкіра та які можна отримати побічні ефекти

Хімічний пілінг — це процедура для покращення стану шкіри — зазвичай косметичного — на обличчі, руках або шиї. Він передбачає використання хімічного розчину, який наноситься на шкіру для видалення її верхнього шару. Шкіра, яка відновлюється, є більш молодою і гладкою. Існує три типи хімічних пілінгів — від легкого до глибокого — і їх використання залежить від проблеми шкіри, яку потрібно вирішити, пише Verywell health. Хоча ви можете застосовувати деякі хімічні пілінги в домашніх умовах, професійні пілінги є найсильнішими і можуть запропонувати найкращі результати.

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Найпоширеніші розчини для пілінгу містять кислоту, наприклад, саліцилову. Кислота в хімічному розчині діє як ексфоліант, в результаті чого клітини шкіри відлущуються. Це робить нову шкіру більш гладкою. Кількість шкіри, яку видаляє хімічний пілінг, залежить від того, наскільки глибоко він проникає.

Наприклад, хімічний пілінг корисний для лікування акне і шрамів від акне. Він спричиняє пошкодження шкіри, щоб сприяти регенерації та ремоделюванню шкірної тканини. Комбінація хімічних пілінгів може також зменшити побічні ефекти від них.

Легкий хімічний пілінг може покращити легкі проблеми зі шкірою, такі як зміна кольору, щоб шкіра виглядала свіжою, тоді як середній і глибокий хімічний пілінг може лікувати більш помірні проблеми зі шкірою, такі як тонкі лінії, зморшки, веснянки і пігментні плями. Середній хімічний пілінг може також лікувати передракові новоутворення шкіри.

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Час, необхідний для відновлення, залежить від типу хімічного пілінгу і може становити від одного до трьох тижнів. Чим глибший пілінг, тим довший період відновлення. Легкий хімічний пілінг загоюється від одного до семи днів. Середній хімічний пілінг заживає від семи до 14 днів. Глибокий хімічний пілінг загоюється від 14 до 21 дня.

Відновлення може виглядати по-різному, залежно від вашої шкіри, її чутливості та типу пілінгу, який ви отримали. Деякі поширені побічні ефекти хімічного пілінгу включають почервоніння, набряк, шкіра лущиться, навіть пухирі.

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Дерматолог проконсультує вас щодо мазей або лосьйонів, які можна застосовувати після пілінгу, а також про те, чи слід уникати перебування на сонці і як довго, щоб шкіра могла безпечно загоїтися.

Раніше «ФАКТИ» публікували відповіді дерматологині Крістіни Кочет на питання про косметичні процедури та чим небезпечне перебування на сонці.

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