Горохове пюре зі спеціями: смачна страва грецької кухні

Що тільки не готують з цим смачним овочем — і горохові котлети, і пиріжки з гороховою начинкою, і, звісно, суп. А ось рецепт горохового пюре. Готувати його дуже просто. На перший погляд звичайне пюре, але все ж трохи інакше в приготуванні. Вийде точно у кожної господині, ділиться кулінар Павло Гонда.

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Складники: 500 г жовтого колотого гороху

3 головки червоної цибулі

2−3 зубчики часнику

1 літр води

70 мл оливкової олії

Приправи за смаком — сіль, чорний мелений перець, дрібка сухих трав

Зелень для подачі

Приготування:

Горох гарно промити в декількох водах і лишити у воді на ніч чи на пару годин.

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Часник і цибулю нарізаємо кубиком. В каструлю з товстим дном кладемо декілька столових ложок олії. Розігріти і додати порізану цибулю, часник і трави. Трохи потушити все до золотистого кольору. Вкидаємо у каструлю горох, перемішуємо. Вливаємо теплу воду і залишки олії. Додаємо сіль і спеції. Накриваємо кришкою і варимо десь 40 хвилин — до години. Варимо горох на середньому вогні, поки не звариться. Час від часу при необхідності збираємо піну.

Як горох зварився, блендеруємо занурювальним блендером. І ще раз даємо прокипіти декілька хвилин. Помішуємо, щоб не пригоріло.

Додаємо зелень. І куштуємо пюре на смак. Притрусити пюре зеленю і збризнути олією. В пюре можна додати вершки чи сметану. Можна подавати з якимось м'ясом чи печерицями. Чудовий і легкий гарнір.

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Нагадаємо рецепт пиріжків з горохом.

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