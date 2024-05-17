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Суп гороховий з курячими сердечками: смачно, ситно та бюджетно

22:25 19 травня 2024
Суп гороховий з курячими сердечками

Найдешевша страва у багатьох ресторанах — суп. Звичайно, за умови, якщо у ньому немає делікатесних інгредієнтів на кшталт крабів або лосося. Проте й найдешевший ресторанний суп коштує набагато дорожче, ніж ви б готували його у домашніх умовах. Отож, спробуйте готувати вдома, як у ресторані. Подавайте страви у гарному посуді, тоді вони будуть особливо апетитні.

Рецептом горохового супу з курячими сердечками поділилась кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше радила приготувати дуже смачний та ситний барвистий салат.

- Горох та курячі сердечки — продукти досить бюджетні, — говорить Ардія Діаманті. - Отож, не варто ними нехтувати, якщо хочете і смачно поїсти, і заощадити. Смак супу перевершить ваші сподівання.

Гороховий суп з курячими сердечками

  • Курячі сердечки — 10 шт.
  • Горох сухий — склянка
  • Спеції та сіль за смаком
  • Цибуля — 2 шт.
  • Олія для смаження

Горох відварити до напівготовності. Сердечки посмажити з цибулею. Додати їх до гороху. Долити води до бажаної консистенції (хтось любить більш густий суп, хтось — рідкий). Варити до готовності. У кінці додати сіль та улюблені спеції.

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Подавати зі свіжим житнім хлібом або багетом.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт супу-пюре з грибами по-чеськи.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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