Картопляний суп: ідеальний варіант для ситного обіду

Картопляний суп надзвичайно простий у приготуванні. Дуже смачний і ситний. Діти його точно оцінять, пише польський кулінарний сайт poprostupycha.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: 2,5 л води

3 великі моркви

1 селера

2 кореня петрушки

2 столові ложки петрушки

1 столова ложка кропу

1 чайна ложка солі

щіпка чорного перцю

1 зубчик часнику

800 г картоплі

100 мл вершків 30% або 2 столові ложки густих вершків

1 чайна ложка пшеничного борошна

Приготування:

Доведіть воду до кипіння у великій каструлі. Моркву і петрушку наріжте кубиками. Наріжте селеру більшими шматочками. Кидаємо в киплячу воду. Також додаємо сіль, перець, пресований часник, подрібнену петрушку і кріп. Варіть на середньому вогні 30−40 хвилин. Картоплю очистіть і наріжте кубиками.

РЕКЛАМА

У розігріту сковороду з невеликою кількістю олії додайте нарізану картоплю. Смажити на середньому вогні приблизно 5−7 хвилин, періодично помішуючи.

Додаємо її в суп. Варіть приблизно 15 хвилин. Налийте ополоник супу в більшу чашку. Додайте вершки і борошно і все перемішайте. Вилити в суп і варити ще кілька хвилин на повільному вогні. Приправити картопляний суп за смаком — сіллю, перцем, свіжою зеленню (подрібненою петрушкою, кропом або любистком).

Нагадаємо рецепт овочевого супу з куркою.

РЕКЛАМА

123

Читайте нас у Facebook