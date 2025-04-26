Картопляний суп: ідеальний варіант для ситного обіду
Картопляний суп надзвичайно простий у приготуванні. Дуже смачний і ситний. Діти його точно оцінять, пише польський кулінарний сайт poprostupycha.
Інгредієнти:
- 2,5 л води
- 3 великі моркви
- 1 селера
- 2 кореня петрушки
- 2 столові ложки петрушки
- 1 столова ложка кропу
- 1 чайна ложка солі
- щіпка чорного перцю
- 1 зубчик часнику
- 800 г картоплі
- 100 мл вершків 30% або 2 столові ложки густих вершків
- 1 чайна ложка пшеничного борошна
Приготування:
Доведіть воду до кипіння у великій каструлі. Моркву і петрушку наріжте кубиками. Наріжте селеру більшими шматочками. Кидаємо в киплячу воду. Також додаємо сіль, перець, пресований часник, подрібнену петрушку і кріп. Варіть на середньому вогні 30−40 хвилин. Картоплю очистіть і наріжте кубиками.
У розігріту сковороду з невеликою кількістю олії додайте нарізану картоплю. Смажити на середньому вогні приблизно 5−7 хвилин, періодично помішуючи.
Додаємо її в суп. Варіть приблизно 15 хвилин. Налийте ополоник супу в більшу чашку. Додайте вершки і борошно і все перемішайте. Вилити в суп і варити ще кілька хвилин на повільному вогні. Приправити картопляний суп за смаком — сіллю, перцем, свіжою зеленню (подрібненою петрушкою, кропом або любистком).
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