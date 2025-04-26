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Картопляний суп: ідеальний варіант для ситного обіду

20:08 26 квітня 2025
Картопляний суп. Фото авторки рецепту

Картопляний суп надзвичайно простий у приготуванні. Дуже смачний і ситний. Діти його точно оцінять, пише польський кулінарний сайт poprostupycha.

Інгредієнти:

  • 2,5 л води
  • 3 великі моркви
  • 1 селера
  • 2 кореня петрушки
  • 2 столові ложки петрушки
  • 1 столова ложка кропу
  • 1 чайна ложка солі
  • щіпка чорного перцю
  • 1 зубчик часнику
  • 800 г картоплі
  • 100 мл вершків 30% або 2 столові ложки густих вершків
  • 1 чайна ложка пшеничного борошна

Приготування:

Доведіть воду до кипіння у великій каструлі. Моркву і петрушку наріжте кубиками. Наріжте селеру більшими шматочками. Кидаємо в киплячу воду. Також додаємо сіль, перець, пресований часник, подрібнену петрушку і кріп. Варіть на середньому вогні 30−40 хвилин. Картоплю очистіть і наріжте кубиками.

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У розігріту сковороду з невеликою кількістю олії додайте нарізану картоплю. Смажити на середньому вогні приблизно 5−7 хвилин, періодично помішуючи.

Додаємо її в суп. Варіть приблизно 15 хвилин. Налийте ополоник супу в більшу чашку. Додайте вершки і борошно і все перемішайте. Вилити в суп і варити ще кілька хвилин на повільному вогні. Приправити картопляний суп за смаком — сіллю, перцем, свіжою зеленню (подрібненою петрушкою, кропом або любистком).

Нагадаємо рецепт овочевого супу з куркою.

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