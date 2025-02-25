Любов з першої ложки: аромат і смак цього супу чарівні
Є страви, які любиш з першої ложки. І це кохання на все життя. Секрет такої любові ще ніхто не розгадав. А чи є у вас така страва?
Можливо, нею стане суп-пюре за рецептом кулінарки Елли Іванової.
- Цей ніжний і смачний суп готується без вершків, — каже Елла Іванова. — Попередньо підготуйте для подачі сухарики. Такий суп, гадаю, вас зачарує і дуже сподобається вашим рідним та близьким. Готується він із простих інгредієнтів. Смак і аромат має чарівний. Ця страва дуже бюджетна. Спробуйте її приготувати — не пошкодуєте.
Ніжний картопляний суп-пюре
- 1 велика цибуля-порей
- 3 картоплини
- 50 г вершкового масла
- Сіль
- Білий перець
- 1 зубок часнику
- Бульйон або вода
Для подачі
- Зелень
- Сухарики
- Перчик чилі
Підрум'янити цибулю на вершковому маслі, посолити і поперчити, додати часник, потім нарізану кубиками картоплю. Залити водою або бульйоном і варити до готовності. Наприкінці можна додати лавровий лист. Пропустити через блендер.
Подавати із сухариками та зеленню. За бажання можна додати перець чилі.
І смачного!
Нагадаємо рецепт гарбузового супу.
Фото з альбому Елли Іванової47
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