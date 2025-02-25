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Любов з першої ложки: аромат і смак цього супу чарівні

22:02 25 лютого 2025
картопляний суп-пюре

Є страви, які любиш з першої ложки. І це кохання на все життя. Секрет такої любові ще ніхто не розгадав. А чи є у вас така страва?

Можливо, нею стане суп-пюре за рецептом кулінарки Елли Іванової.

- Цей ніжний і смачний суп готується без вершків, — каже Елла Іванова. — Попередньо підготуйте для подачі сухарики. Такий суп, гадаю, вас зачарує і дуже сподобається вашим рідним та близьким. Готується він із простих інгредієнтів. Смак і аромат має чарівний. Ця страва дуже бюджетна. Спробуйте її приготувати — не пошкодуєте.

Ніжний картопляний суп-пюре

  • 1 велика цибуля-порей
  • 3 картоплини
  • 50 г вершкового масла
  • Сіль
  • Білий перець
  • 1 зубок часнику
  • Бульйон або вода

Для подачі

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  • Зелень
  • Сухарики
  • Перчик чилі

Підрум'янити цибулю на вершковому маслі, посолити і поперчити, додати часник, потім нарізану кубиками картоплю. Залити водою або бульйоном і варити до готовності. Наприкінці можна додати лавровий лист. Пропустити через блендер.

Подавати із сухариками та зеленню. За бажання можна додати перець чилі.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт гарбузового супу.

Фото з альбому Елли Іванової

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