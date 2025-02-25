Любов з першої ложки: аромат і смак цього супу чарівні

Є страви, які любиш з першої ложки. І це кохання на все життя. Секрет такої любові ще ніхто не розгадав. А чи є у вас така страва?

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Можливо, нею стане суп-пюре за рецептом кулінарки Елли Іванової.

- Цей ніжний і смачний суп готується без вершків, — каже Елла Іванова. — Попередньо підготуйте для подачі сухарики. Такий суп, гадаю, вас зачарує і дуже сподобається вашим рідним та близьким. Готується він із простих інгредієнтів. Смак і аромат має чарівний. Ця страва дуже бюджетна. Спробуйте її приготувати — не пошкодуєте.

Ніжний картопляний суп-пюре 1 велика цибуля-порей

3 картоплини

50 г вершкового масла

Сіль

Білий перець

1 зубок часнику

Бульйон або вода Для подачі РЕКЛАМА Зелень

Сухарики

Перчик чилі

Підрум'янити цибулю на вершковому маслі, посолити і поперчити, додати часник, потім нарізану кубиками картоплю. Залити водою або бульйоном і варити до готовності. Наприкінці можна додати лавровий лист. Пропустити через блендер.

Подавати із сухариками та зеленню. За бажання можна додати перець чилі.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт гарбузового супу.

Фото з альбому Елли Іванової

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