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Чищення посуду та кухонного приладдя з нержавіючої сталі підручними засобами: кілька простих способів

21:30 31 травня 2024
чищення плити

Вимити каструлі та сковороди до блиску — завдання не з легких. Особливо якщо вони виготовлені з нержавіючої сталі. Цей матеріал, який широко використовується на кухнях, безумовно, естетичний, але іноді його важко чистити. Покрившись плямами, наприклад, на газовій або електроплиті, нержавіюча сталь втрачає свою привабливість. Однак відновити її чистоту та блиск можна й без використання хімікатів.

Існує кілька щадних засобів для очищення начиння з нержавіючої сталі та надання йому блиску. Про них розповідає видання Sante+. Насамперед це оцет, який ефективно видаляє стійкі жирні плями та вапняний наліт. Щоб приготувати розчин для чищення на основі цього засобу, змішайте дві частини води з однією частиною оцту. Змочіть м'яку тканину цим розчином оцту та протріть всю поверхню з нержавіючої сталі. Не залишайте оцет на нержавіючій сталі надовго.

Ще одним засобом догляду за нержавійкою є поєднання оливкової олії з оцтом. Оцет видаляє плями та бруд завдяки вмісту оцтової кислоти, а оливкова олія утворює захисний шар на нержавійці, зберігаючи її блиск. Для приготування засобу для чищення змішайте рівні частини оцту й води. Перелийте розчин у розпилювач. Розпорошіть розчин на поверхні з нержавіючої сталі. Додайте кілька крапель оливкової олії на суху тканину з мікрофібри та відполіруйте нержавіючу сталь.

Для підтримки блиску посуду та обладнання з нержавіючої сталі на вашій кухні потрібен регулярний догляд. При чищенні уникайте використання сталевої мочалки, наждакового паперу, дротяних щіток та агресивних засобів для чищення. Просто спробуйте видалити плями з нержавіючої сталі за допомогою харчової соди. Для цього змішайте трохи води з двома столовими ложками соди, щоб вийшла паста. Нанесіть її на плями та залиште на 20 хвилин. У цей час приготуйте розчин води та рідини для миття посуду. Змочіть тканину в цьому розчині та потріть плями. Обов'язково витріть залишки мильного розчину.

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