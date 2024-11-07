Ремонт влетить у копієчку: водіям вказали на поширену помилку, що «вбиває» двигун автомобіля

Автоексперти, які раніше розповіли про найпоширеніші помилки водіїв під час руху у заторі, вважають, що неправильна техніка гальмування може призвести до передчасного зношування зчеплення, пише uamotors.com.ua.

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Зазначимо, що заміна зчеплення є дорогим ремонтом. Досвідчені автомеханіки розповіли, як правильно під’їжджати до світлофора, і чому краще не робити це з вичавленим зчепленням.

Гальмування двигуном — найкраща методика

Гальмування двигуном передбачає своєчасне зниження передачі, щоб автомобіль поступово знижував швидкість без необхідності натискати на гальмо. Цей метод економічний, не зношує зчеплення та економить паливо, оскільки двигун у своїй майже споживає його. До того ж він зменшує знос гальмівних колодок та дисків.

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Під’їзд на нейтралі — за і проти

Деякі водії вважають за краще під’їжджати до світлофора на нейтральній передачі, що знижує опір та економить паливо. Однак такий метод уповільнює реакцію в екстрених ситуаціях — перш ніж знову включити передачу та отримати потяг, можна втратити кілька цінних секунд, зазначають експерти.

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Чому не можна тримати зчеплення вичавленим при гальмуванні

Частина водіїв використовує проміжний метод: гальмують із вичавленим зчепленням, не перемикаючись на нейтраль, щоб за потреби швидко прискоритися. Але це веде до швидкого зносу зчеплення та пов’язаних з ним деталей.

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Слід враховувати, що надмірне використання зчеплення значно скорочує ресурс, а також термін служби підключених до нього компонентів (наприклад, двомасового маховика). При надто частому використанні такого способу наближення до перехрестя доводиться зважати на те, що зношене зчеплення потрібно буде замінити швидше, ніж у тих випадках, коли водії використовують метод гальмування двигуном.

Раніше «ФАКТИ» писали, коли всесезонні шини кращі за зимові.

Фото: www.autonews.ru

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