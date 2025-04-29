Знаменитий суперник Ф'юрі та Джошуа, який пережив особисту трагедію, збив на смерть 17-річну дівчину

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств і боксер Френсіс Нганну, який зумів у дебютному бою в профі відправити у нокдауну самого Тайсона Ф'юрі, став винуватцем смертельної ДТП у столиці Камеруну Яунде, повідомляє Lebledparle.

Спортсмен на мотоциклі збив 17-річну Нцему Бріджіт Мануеллу, яка поверталася додому після прогулянки з друзями.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією камерунських ЗМІ, зіткнення було дуже сильним, і Нганну негайно прийшов дівчині на допомогу. Він особисто доправив її до Центральної лікарні Яунде та взяв на себе всі витрати на лікування. Дівчина вмерла на операційному столі.

Наразі обставинами аварії займаються правоохоронні органи Камеруну. Справа може розглядатися як випадок ненавмисного вбивства.

Як відомо, рівно рік тому Френсіс Нганну пережив страшну особисту трагедію — помер його маленький син, якому було лише півтора року.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що чемпіон PFL та ексчемпіон UFC у важкій вазі 38-річний уродженець Камеруну Френсіс Нганну виграв 18 із 21 поєдинку у змішаних єдиноборствах. Боєць востаннє виходив у октагон у жовтні минулого року, достроково перемігши Феррейру у 1-му раунді. У дебютному бою у професіональному боксі Нганну гідно поступився непереможному Тайсону Ф'юрі, а в другому поєдинку був нокаутований Ентоні Джошуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Френсіс Нганну перед боєм з Ф'юрі отримав дуже дорогий подарунок від Кріштіану Роналду.

Фото із соцмереж

РЕКЛАМА

292

Читайте нас у Facebook