В Україні щонайменше 5000 моделей OnlyFans, що заробили більше 100 мільйонів доларів

Хоча парламентарі в Україні так і не змогли ухвалити рішення про легалізацію порнографії, моделі з того ж OnlyFans зобов'язані сплачувати податки. Тим паче що за даними Державної податкової служби України їх налічується щонайменше 5435 фізосіб, які заробили за 2 роки 111 мільйонів доларів.

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Такі дані навів голова державної податкової служби України Руслан Кравченко у своєму інтерв'ю «Економічній правді». За його словами, у ДПС є інформація про громадян України, які заробляють на онлайн-платформі OnlyFans.

За даними податківців, йдеться про 5 435 фізичних осіб, які зареєстрували та використовували у своїй діяльності 7 036 акаунтів. Щодо цих осіб було проведено 759 документальних перевірок, а сума грошового зобов'язання, нарахована їм, становить понад 250 мільйонів гривень.

При цьому 606 перевірок тривають, заплановано ще 346 документальних перевірок. Платники оскаржують в адміністративному та судовому порядку нараховані їм 14,5 мільйона гривень. Сума боргу за результатами перевірок становить 14,7 мільйона гривень. Загальна сума виплаченого доходу цим фізичним особам — 111 мільйонів доларів.

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При цьому податкова надіслала 5 126 запитів платникам податків. 748 осіб подали податкові декларації. Сума задекларованого ними доходу — 356 мільйонів гривень.

Як наголосив Руслан Кравченко, як у глави ДПС у нього є інформація, що резиденти України отримують дохід, і згідно із законом вони повинні платити податок. Деякі з цих осіб зареєстрували ФОПи і платять добровільні податки, якщо працюють у межах лімітів і правильно оберуть вид економічної діяльності.

«Я не можу коментувати цю інформацію, тому що я не наділений функцією органу досудового розслідування. Я не маю права зареєструвати кримінальне провадження. Я не фахівець з усього. Я виконую закон», — відповів Руслан Кравченко на запитання, чи не є реєстрація ФОПів моделями OnlyFans відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом за умов, коли порнографію не декриміналізовано.

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Як писали раніше «ФАКТИ», існує законопроєкт про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Якщо цей документ ухвалять, то українці, які продають товари і надають послуги через низку онлайн-платформ, повинні будуть платити податки.

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