Тосканський квасолевий суп із грінками: ця страва італійської кухні допоможе схуднути

Це дійсно дивовижна страва. Адже суп має такий багатий смак, що хочеться з’їсти ще тарілочку та ще одну… Й можете собі це дозволити, адже він містить мінімум калорій, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Складники:

куряче філе — 80 г

квасоля біла консервована — 80 г

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морква — 40 г

цибуля — 30 г

йогурт густий маложирний — 1 с. л.

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стебла селери — 20 г

хліб бездріжджовий — 30 г

часник — 1 зубчик

спеції та зелень — за смаком

Приготування

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Нарізуємо невеличкими шматочками куряче філе та ставимо варити бульйон.

Подрібнюємо цибулю та селеру. Моркву натираємо на тертці. На краплині олії починаємо обсмажувати овочі, додаємо спеції та смажимо 3−5 хвилин. Додаємо до овочів квасолю й доливаємо 100 мл курячого бульйону. Накриваємо овочі кришкою, додаємо мускат і тушкуємо 5 хв. Потім до овочів додаємо йогурт, перемішуємо й доводимо до кипіння.

В чашу блендера відправляємо куряче філе, потім овочі і перебиваємо до консистенції супу-пюре, за необхідності додаємо курячий бульйон, щоб суп не був занадто густим.

Хліб нарізуємо на невеличкі шматочки, додаємо часник, подрібнену зелень і спеції, декілька краплин олії, все перемішуємо й запікаємо або підсмажуємо на сухій сковорідці до хрусту.

Готовий суп посипаємо зеленню та подаємо з грінками.

Раніше дієтологиня поділилася рецептом піци з тунцем, з якою зайві кілограми не страшні.

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