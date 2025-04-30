Тосканський квасолевий суп із грінками: ця страва італійської кухні допоможе схуднути
Це дійсно дивовижна страва. Адже суп має такий багатий смак, що хочеться з’їсти ще тарілочку та ще одну… Й можете собі це дозволити, адже він містить мінімум калорій, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
куряче філе — 80 г
квасоля біла консервована — 80 г
морква — 40 г
цибуля — 30 г
йогурт густий маложирний — 1 с. л.
стебла селери — 20 г
хліб бездріжджовий — 30 г
часник — 1 зубчик
спеції та зелень — за смаком
Приготування
Нарізуємо невеличкими шматочками куряче філе та ставимо варити бульйон.
Подрібнюємо цибулю та селеру. Моркву натираємо на тертці. На краплині олії починаємо обсмажувати овочі, додаємо спеції та смажимо 3−5 хвилин. Додаємо до овочів квасолю й доливаємо 100 мл курячого бульйону. Накриваємо овочі кришкою, додаємо мускат і тушкуємо 5 хв. Потім до овочів додаємо йогурт, перемішуємо й доводимо до кипіння.
В чашу блендера відправляємо куряче філе, потім овочі і перебиваємо до консистенції супу-пюре, за необхідності додаємо курячий бульйон, щоб суп не був занадто густим.
Хліб нарізуємо на невеличкі шматочки, додаємо часник, подрібнену зелень і спеції, декілька краплин олії, все перемішуємо й запікаємо або підсмажуємо на сухій сковорідці до хрусту.
Готовий суп посипаємо зеленню та подаємо з грінками.
Раніше дієтологиня поділилася рецептом піци з тунцем, з якою зайві кілограми не страшні.
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