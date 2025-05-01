Овочевий салат, який готується в банці: цей смак вас здивує
Різноманітність салатів дає можливість вибрати рецепт на свій смак. Якщо ви любите авокадо, компонуйте його з огірком і червоною цибулею. Це дуже смачно. Готуйте із задоволенням!
Рецептом незвичайного салату, який готується в банці, поділилася кулінарка Елла Іванова.
«У цей салат також можна додати болгарський перець, — каже Елла Іванова. — У соусі використовуйте улюблену свіжу зелень. Наприклад, я скомбінувала базилік і петрушку. Думаю, ця страва вам сподобається. Овочеві салати корисні — і про це завжди потрібно пам'ятати».
Салат з авокадо та огірком
- 1 червона цибулина
- 1 авокадо
- 1 свіжий огірок
- 1 помідор
- Перець «чилі»
- 100 г відвареної броколі
Для соусу
- 2 столові ложки олії
- Сіль
- 1 столова ложка винного оцту
- Перець
- Свіжа зелень
У слоїк кладемо нарізану кільцями цибулю, огірок, відварену броколі, помідор, авокадо. Заправляємо соусом з олії, винного оцту і свіжої зелені з додаванням солі та перцю. Закриваємо банку — і все добре перемішуємо.
І смачного!
Нагадаємо рецепт яєчного салату із селерою та огірочком.
Фото з альбому Елли Іванової28
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