Овочевий салат, який готується в банці: цей смак вас здивує

Різноманітність салатів дає можливість вибрати рецепт на свій смак. Якщо ви любите авокадо, компонуйте його з огірком і червоною цибулею. Це дуже смачно. Готуйте із задоволенням!

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Рецептом незвичайного салату, який готується в банці, поділилася кулінарка Елла Іванова.

«У цей салат також можна додати болгарський перець, — каже Елла Іванова. — У соусі використовуйте улюблену свіжу зелень. Наприклад, я скомбінувала базилік і петрушку. Думаю, ця страва вам сподобається. Овочеві салати корисні — і про це завжди потрібно пам'ятати».

Салат з авокадо та огірком 1 червона цибулина

1 авокадо

1 свіжий огірок

1 помідор

Перець «чилі»

100 г відвареної броколі Для соусу РЕКЛАМА 2 столові ложки олії

Сіль

1 столова ложка винного оцту

Перець

Свіжа зелень

У слоїк кладемо нарізану кільцями цибулю, огірок, відварену броколі, помідор, авокадо. Заправляємо соусом з олії, винного оцту і свіжої зелені з додаванням солі та перцю. Закриваємо банку — і все добре перемішуємо.

І смачного!

Нагадаємо рецепт яєчного салату із селерою та огірочком.

Фото з альбому Елли Іванової

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