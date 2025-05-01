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Овочевий салат, який готується в банці: цей смак вас здивує

21:59 1 травня 2025
Овочевий салат

Різноманітність салатів дає можливість вибрати рецепт на свій смак. Якщо ви любите авокадо, компонуйте його з огірком і червоною цибулею. Це дуже смачно. Готуйте із задоволенням!

Рецептом незвичайного салату, який готується в банці, поділилася кулінарка Елла Іванова.

«У цей салат також можна додати болгарський перець, — каже Елла Іванова. — У соусі використовуйте улюблену свіжу зелень. Наприклад, я скомбінувала базилік і петрушку. Думаю, ця страва вам сподобається. Овочеві салати корисні — і про це завжди потрібно пам'ятати».

Салат з авокадо та огірком

  • 1 червона цибулина
  • 1 авокадо
  • 1 свіжий огірок
  • 1 помідор
  • Перець «чилі»
  • 100 г відвареної броколі

Для соусу

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  • 2 столові ложки олії
  • Сіль
  • 1 столова ложка винного оцту
  • Перець
  • Свіжа зелень

У слоїк кладемо нарізану кільцями цибулю, огірок, відварену броколі, помідор, авокадо. Заправляємо соусом з олії, винного оцту і свіжої зелені з додаванням солі та перцю. Закриваємо банку — і все добре перемішуємо.
І смачного!

Нагадаємо рецепт яєчного салату із селерою та огірочком.

Фото з альбому Елли Іванової

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