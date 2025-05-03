Зелений салат з незвичною заправкою: простий і дуже апетитний

Навесні хочеться легких та водночас смачних страв з ранніх овочів і зелені. Тому цей салат вам точно сподобається. Готувати його просто, на все піде до 10 хвилин, ділиться кулінарка Оксана Дорош.

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Складники: 1 капустина маленька або половина великої

1−2 огірки Заправка: 1 стигле авокадо,

1/3 ч. л. солі,

4−5 гілочок кропу (можна додати зелень петрушки чи цибулю зелену),

30 г горіхів,

50 мл олії оливкової,

1 ч. л. меду (за бажанням),

1 зубчик часнику.

Приготування:

Нарізати овочі, додати заправку (все збити блендером), перемішати та подавати.

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