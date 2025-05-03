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Зелений салат з незвичною заправкою: простий і дуже апетитний

20:07 3 травня 2025
Зелений салат із незвичайною заправкою

Навесні хочеться легких та водночас смачних страв з ранніх овочів і зелені. Тому цей салат вам точно сподобається. Готувати його просто, на все піде до 10 хвилин, ділиться кулінарка Оксана Дорош.

Складники:

  • 1 капустина маленька або половина великої
  • 1−2 огірки

Заправка:

  • 1 стигле авокадо,
  • 1/3 ч. л. солі,
  • 4−5 гілочок кропу (можна додати зелень петрушки чи цибулю зелену),
  • 30 г горіхів,
  • 50 мл олії оливкової,
  • 1 ч. л. меду (за бажанням),
  • 1 зубчик часнику.

Приготування:

Нарізати овочі, додати заправку (все збити блендером), перемішати та подавати.

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Раніше «ФАКТИ» публікували ТОП-3 смачних закусок з редиски.

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