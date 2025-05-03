Зелений салат з незвичною заправкою: простий і дуже апетитний
Навесні хочеться легких та водночас смачних страв з ранніх овочів і зелені. Тому цей салат вам точно сподобається. Готувати його просто, на все піде до 10 хвилин, ділиться кулінарка Оксана Дорош.
Складники:
- 1 капустина маленька або половина великої
- 1−2 огірки
Заправка:
- 1 стигле авокадо,
- 1/3 ч. л. солі,
- 4−5 гілочок кропу (можна додати зелень петрушки чи цибулю зелену),
- 30 г горіхів,
- 50 мл олії оливкової,
- 1 ч. л. меду (за бажанням),
- 1 зубчик часнику.
Приготування:
Нарізати овочі, додати заправку (все збити блендером), перемішати та подавати.
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