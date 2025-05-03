Як росія може використати угоду про копалини на свою користь, — ЗМІ

Угода щодо корисних копалин може бути гарною новиною для України, але вона не обов'язково погана для росії. Це тому, що угода з Володимиром Зеленським не виключає угоди з путіним, зазначив московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

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«Дональд Трамп тут жонглює трьома окремими напрямками переговорів. Ця угода є результатом одного напрямку — контактів Вашингтона з Києвом, які Білий дім проводив, щоб гарантувати, що Америка отримає щось натомість своєї військової підтримки України. Потім є самі мирні переговори, де Дональд Трамп запропонував те, що виглядає як дуже односторонній мирний план на користь москви. Наразі це не змінилося. І останній напрямок — це напрямок між США та росією, де президент США прагне зближення з москвою».

Є певний перетин між напрямками — гарантії безпеки для України є яскравим прикладом, зазначає кореспондент.

«Американські компанії на місцях на сході України зовсім не є гарантією безпеки, яку мав на увазі Володимир Зеленський, але я думаю, що це змусить кремль подумати, коли справа дійде до продовження його військової кампанії. Бо якби це сталося, це майже напевно завадило б зближенню з Вашингтоном. Багато говорили про ділові угоди та спільну економічну співпрацю між США та росією в результаті їхніх переговорів, і я впевнений, що обидві сторони все ще мають намір це зробити. кремль може розглядати це як можливість отримати більше від переговорів, у яких вони беруть участь, можливо, зображуючи це як поступку зі свого боку, щоб нав'язати більше умов», — резюмує автор статті.

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Дональд Трамп може бути майстром укладання угод, але москва є майстром захисту власних інтересів, і ця угода щодо корисних копалин навряд чи цьому завадить, констатує він.

Раніше повідомлялося, що США виходять із переговорного процесу щодо війни в Україні.

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