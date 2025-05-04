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Книга рецептів

Дуже смачна маринована цибуля: готується неймовірно легко

21:59 4 травня 2025
маринована цибуля

Є настільки легкі рецепти, що неможливо не спробувати їх втілити. Один із них — маринована цибуля. Вона підійде для салатів та бутербродів — і вони стануть особливими. Переконайтеся у цьому особисто.

Рецептом маринованої цибулі поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.

— Ця цибуля хрумка і ароматна, — каже Елла Іванова. — Готується вона дуже легко. Цибулини беріть маленькі — швидше промаринуються. Цукор можна замінити медом. А можна взагалі не додавати. Завжди готуйте із задоволенням. Це дуже важливо.

Смачна маринована цибуля

  • 300 г дрібної червоної цибулі
  • 1 чайна ложка зерен коріандру
  • Суміш перців горошком
  • 2−3 столові ложки яблучного оцту
  • 1 чайна ложка солі
  • 1−2 чайні ложки цукру
  • Чиста вода
  • 2 зубки часнику
  • 1 лавровий лист

Цибулю залити на 20 хвилин холодною водою. Потім помістити в баночку, додавши спеції. Залити знову холодною водою. На добу помістити у холодильник. Додавайте в страви на власний розсуд. І смачного!

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Раніше кулінарка Лілія Цвіт поділилася рецептами ТОП-3 смачних закусок з редиски.

Фото з альбому Елли Іванової

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