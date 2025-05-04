Дуже смачна маринована цибуля: готується неймовірно легко
Є настільки легкі рецепти, що неможливо не спробувати їх втілити. Один із них — маринована цибуля. Вона підійде для салатів та бутербродів — і вони стануть особливими. Переконайтеся у цьому особисто.
Рецептом маринованої цибулі поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.
— Ця цибуля хрумка і ароматна, — каже Елла Іванова. — Готується вона дуже легко. Цибулини беріть маленькі — швидше промаринуються. Цукор можна замінити медом. А можна взагалі не додавати. Завжди готуйте із задоволенням. Це дуже важливо.
Смачна маринована цибуля
- 300 г дрібної червоної цибулі
- 1 чайна ложка зерен коріандру
- Суміш перців горошком
- 2−3 столові ложки яблучного оцту
- 1 чайна ложка солі
- 1−2 чайні ложки цукру
- Чиста вода
- 2 зубки часнику
- 1 лавровий лист
Цибулю залити на 20 хвилин холодною водою. Потім помістити в баночку, додавши спеції. Залити знову холодною водою. На добу помістити у холодильник. Додавайте в страви на власний розсуд. І смачного!
Раніше кулінарка Лілія Цвіт поділилася рецептами ТОП-3 смачних закусок з редиски.
Фото з альбому Елли Іванової106
Читайте нас у Facebook