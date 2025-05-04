Дуже смачна маринована цибуля: готується неймовірно легко

Є настільки легкі рецепти, що неможливо не спробувати їх втілити. Один із них — маринована цибуля. Вона підійде для салатів та бутербродів — і вони стануть особливими. Переконайтеся у цьому особисто.

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Рецептом маринованої цибулі поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.

— Ця цибуля хрумка і ароматна, — каже Елла Іванова. — Готується вона дуже легко. Цибулини беріть маленькі — швидше промаринуються. Цукор можна замінити медом. А можна взагалі не додавати. Завжди готуйте із задоволенням. Це дуже важливо.

Смачна маринована цибуля 300 г дрібної червоної цибулі

1 чайна ложка зерен коріандру

Суміш перців горошком

2−3 столові ложки яблучного оцту

1 чайна ложка солі

1−2 чайні ложки цукру

Чиста вода

2 зубки часнику

1 лавровий лист

Цибулю залити на 20 хвилин холодною водою. Потім помістити в баночку, додавши спеції. Залити знову холодною водою. На добу помістити у холодильник. Додавайте в страви на власний розсуд. І смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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