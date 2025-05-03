Фантастично смачний соус: готується швидко та просто
Домашній соус є домашній, тому не лінуйтеся його приготувати. А готувати такі соуси, як правило, не складно. Підійдуть вони і для салатів, і для бутербродів, і для шашликів.
Такий соус натуральний — і це найголовніше. Адже вживання натуральних продуктів — запорука здоров'я. Сьогодні люди у всьому світі прагнуть здорового харчування.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні.
— Цей соус ароматний та ніжний, — каже Елла Іванова. — А готується він простіше простого. Переконайтеся у цьому самі. Соус дуже смачний. Готуйте із задоволенням. Кожна страва може стати витвором кулінарного мистецтва. Вдосконалюйте рецепт згідно з власним смаком. Відкривайте нові смаки. Це цікаво.
Соус із варених яєць
- 3 варені яйця
- 20−50 г рослинної олії
- Сіль та цукор на смак
- Перець
- 1 чайна ложка соку лимона чи винного оцту
- 1 чайна ложка гірчиці
- Пластівці перцю чилі
- кріп
Усі інгредієнти з'єднати та пропустити через блендер.
І смачного!
Раніше кулінарка Лілія Цвіт поділилася рецептом хрустких трубочок з лаваша з картоплею, які дуже зручно брати на пікнік.
Фото з альбому Елли Іванової77
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