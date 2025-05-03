Фантастично смачний соус: готується швидко та просто

Домашній соус є домашній, тому не лінуйтеся його приготувати. А готувати такі соуси, як правило, не складно. Підійдуть вони і для салатів, і для бутербродів, і для шашликів.

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Такий соус натуральний — і це найголовніше. Адже вживання натуральних продуктів — запорука здоров'я. Сьогодні люди у всьому світі прагнуть здорового харчування.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні.

— Цей соус ароматний та ніжний, — каже Елла Іванова. — А готується він простіше простого. Переконайтеся у цьому самі. Соус дуже смачний. Готуйте із задоволенням. Кожна страва може стати витвором кулінарного мистецтва. Вдосконалюйте рецепт згідно з власним смаком. Відкривайте нові смаки. Це цікаво.

Соус із варених яєць РЕКЛАМА 3 варені яйця

20−50 г рослинної олії

Сіль та цукор на смак

Перець

1 чайна ложка соку лимона чи винного оцту

1 чайна ложка гірчиці

Пластівці перцю чилі

кріп

Усі інгредієнти з'єднати та пропустити через блендер.

І смачного!

Раніше кулінарка Лілія Цвіт поділилася рецептом хрустких трубочок з лаваша з картоплею, які дуже зручно брати на пікнік.

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Фото з альбому Елли Іванової

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