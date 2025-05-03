41.16 / 41.78 46.91 / 47.60
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Фантастично смачний соус: готується швидко та просто

21:58 3 травня 2025
смачний соус із яєць

Домашній соус є домашній, тому не лінуйтеся його приготувати. А готувати такі соуси, як правило, не складно. Підійдуть вони і для салатів, і для бутербродів, і для шашликів.

Такий соус натуральний — і це найголовніше. Адже вживання натуральних продуктів — запорука здоров'я. Сьогодні люди у всьому світі прагнуть здорового харчування.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні.

— Цей соус ароматний та ніжний, — каже Елла Іванова. — А готується він простіше простого. Переконайтеся у цьому самі. Соус дуже смачний. Готуйте із задоволенням. Кожна страва може стати витвором кулінарного мистецтва. Вдосконалюйте рецепт згідно з власним смаком. Відкривайте нові смаки. Це цікаво.

Соус із варених яєць

РЕКЛАМА
  • 3 варені яйця
  • 20−50 г рослинної олії
  • Сіль та цукор на смак
  • Перець
  • 1 чайна ложка соку лимона чи винного оцту
  • 1 чайна ложка гірчиці
  • Пластівці перцю чилі
  • кріп

Усі інгредієнти з'єднати та пропустити через блендер.

І смачного!

Раніше кулінарка Лілія Цвіт поділилася рецептом хрустких трубочок з лаваша з картоплею, які дуже зручно брати на пікнік.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

77

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Таро-прогноз від мольфара на 5 — 11 травня: Ракам — «Паж Пентаклів», Дівам — «Імператриця», а Козорогам — «Король Мечів»

Костянтинівка

Експерт назвав місто, навколо якого невдовзі розпочнуться важкі бої

Ектор Хіменес-Браво. Фото з Instsgram

Мені зайшов: відомий шеф-кухар змінив професію

попелиця на листях

Як позбутися попелиці без використання хімікатів: ці способи кожному стануть у нагоді

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту