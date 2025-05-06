Ферментуємо овочі: це так просто, що ви здивуєтеся

Ферментовані овочі коштують на ринку та в магазині дуже дорого. А якщо приготувати їх у домашніх умовах, це обійдеться значно дешевше. Зробіть це й переконайтеся особисто. Важливо, що вони готуються дуже просто. Так просто й легко, що ви здивуєтеся та захочете їх приготувати не раз. Готуйте із задоволенням! Це важливо.

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Рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні, відкриваючи для себе нові цікаві смаки та ділячись своїми відкриттями з поціновувачами смачної їжі.

Ферментовані овочі

Беремо будь-які овочі — наприклад, стебло броколі, червонокачанну капусту або фенхель. Промиваємо та нарізаємо. Беремо чисту банку та заповнюємо овочами. Додаємо перець чилі, лавровий лист, зубок часнику, шматочок імбиру, перець горошком. Беремо 20 г солі на літр чистої холодної води. Заливаємо овочі. Залишаємо при кімнатній температурі на два-три дні. Періодично перемішуйте дерев'яною шпажкою. Потім поміщаємо в холодильник. І смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала «ФАКТАМ», як приготувати дуже смачну мариновану цибулю.

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Фото Елли Іванової

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