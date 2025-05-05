40.27 / 40.87 45.86 / 46.56
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Десерт із двох інгредієнтів: ваші гості не здогадаються, з яких

22:00 5 травня 2025
Фруктово-ягідний десерт

З кожним днем стає тепліше. А це привід освоїти рецепти морозива. В інтернеті їх багато. Але чи всі перевірені — ось у чому питання. Коли рецепт перевірений, ви не зіпсуєте продукти, але ж вони коштують недешево. Крім того, не витратите час даремно. І це теж дуже важливо. Приготування ласощів має дарувати вам позитивні емоції. Вони необхідні у творчому процесі.

Рецепти ласощів, якими ділиться кулінарка Елла Іванова, перевірені. Вона любить експериментувати на кухні, відкривати незвичайні смаки та ділитися своїми ідеями.

«Цей смачний десерт готується без вершків і цукру, — каже Елла Іванова. - Використовувати можна будь-які фрукти чи ягоди. Найголовніше, щоб був банан. Подавайте десерт красиво! Повторному заморожуванню він не підлягає, тому готуйте стільки, скільки зможете з'їсти одразу».

Фруктово-ягідний десерт

  • 2 банани
  • 200 г полуниці

Банан і полуницю заморожуємо і подрібнюємо в блендері. Можна додати за бажання сік лайма.

РЕКЛАМА

Декорувати м'ятою та свіжими фруктами чи ягодами.

І смачного!

Нагадаємо рецепт домашнього морозива зі смаком яблучного пирога.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

80

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дрон Ланцет

Незручно вийшло: у росії на заводах з виготовлення «Ланцетів» і «Іскандерів» виявили обладнання з Південної Кореї

Карти Таро. Фото esotera.space

Чекайте на сльози щастя і велику радість: Таро назвали знаки Зодіаку, яким нереально пощастить на новому тижні

Малосольні огірки. Фото&nbsp;— скрін відео

Малосольні огірки за 10 хвилин: секрети шеф-кухаря зі стажем

Ганеша

Так каже Ганеша: що обіцяє Східний гороскоп на тиждень з 5 по 11 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту