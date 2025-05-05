Десерт із двох інгредієнтів: ваші гості не здогадаються, з яких
З кожним днем стає тепліше. А це привід освоїти рецепти морозива. В інтернеті їх багато. Але чи всі перевірені — ось у чому питання. Коли рецепт перевірений, ви не зіпсуєте продукти, але ж вони коштують недешево. Крім того, не витратите час даремно. І це теж дуже важливо. Приготування ласощів має дарувати вам позитивні емоції. Вони необхідні у творчому процесі.
Рецепти ласощів, якими ділиться кулінарка Елла Іванова, перевірені. Вона любить експериментувати на кухні, відкривати незвичайні смаки та ділитися своїми ідеями.
«Цей смачний десерт готується без вершків і цукру, — каже Елла Іванова. - Використовувати можна будь-які фрукти чи ягоди. Найголовніше, щоб був банан. Подавайте десерт красиво! Повторному заморожуванню він не підлягає, тому готуйте стільки, скільки зможете з'їсти одразу».
Фруктово-ягідний десерт
- 2 банани
- 200 г полуниці
Банан і полуницю заморожуємо і подрібнюємо в блендері. Можна додати за бажання сік лайма.
Декорувати м'ятою та свіжими фруктами чи ягодами.
І смачного!
Нагадаємо рецепт домашнього морозива зі смаком яблучного пирога.
Фото з альбому Елли Іванової80
Читайте нас у Facebook