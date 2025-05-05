Десерт із двох інгредієнтів: ваші гості не здогадаються, з яких

З кожним днем стає тепліше. А це привід освоїти рецепти морозива. В інтернеті їх багато. Але чи всі перевірені — ось у чому питання. Коли рецепт перевірений, ви не зіпсуєте продукти, але ж вони коштують недешево. Крім того, не витратите час даремно. І це теж дуже важливо. Приготування ласощів має дарувати вам позитивні емоції. Вони необхідні у творчому процесі.

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Рецепти ласощів, якими ділиться кулінарка Елла Іванова, перевірені. Вона любить експериментувати на кухні, відкривати незвичайні смаки та ділитися своїми ідеями.

«Цей смачний десерт готується без вершків і цукру, — каже Елла Іванова. - Використовувати можна будь-які фрукти чи ягоди. Найголовніше, щоб був банан. Подавайте десерт красиво! Повторному заморожуванню він не підлягає, тому готуйте стільки, скільки зможете з'їсти одразу».

Фруктово-ягідний десерт 2 банани

200 г полуниці

Банан і полуницю заморожуємо і подрібнюємо в блендері. Можна додати за бажання сік лайма.

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Декорувати м'ятою та свіжими фруктами чи ягодами.

І смачного!

Нагадаємо рецепт домашнього морозива зі смаком яблучного пирога.

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Фото з альбому Елли Іванової

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