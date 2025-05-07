Пікантна маринована редиска з зеленню: кулінарний тренд весняного сезону

Редиска — безумовний фаворит весни. Приготування цієї страви просте, тому сміливо беріться. Найважче — дочекатись, коли вже буде готова ця смакота. У результаті отримаєте яскраву та пікантну закуску, яка точно сподобається вам та рідним. Вона смакує до м’яса, шашлику, або просто як хрумкий перекус, ділиться фудблогерка Христина Бортнік.

ВІДЕО ДНЯ

Складники: Редиска — 300 г

1 синя цибулина

Невеликий пучок кропу

Невеликий пучок петрушки

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. оцту (яблучного, винного або білого — на твій смак)

Сіль — за смаком

Чорний мелений перець — за смаком

1 маленький червоний гострий перчик (або за бажанням)

Приготування:

Підготуй овочі. Редиску помий, обріж хвостики. Якщо хочеш за трендом — злегка прибий кожну редиску кухонним молоточком або зворотнім боком ножа (можна редиску обмотати харчовою плівкою, щоб не розліталася). Синю цибулину наріж тоненькими півкільцями. Кріп та петрушку дрібно посічи. Гострий перчик наріж тоненькими кружечками (без насіння, якщо не любиш надто гостре).

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У глибокій мисці з’єднай побиту редиску, цибулю, зелень і гострий перець. В окремій чашці змішай оливкову олію, оцет, сіль і перець. Добре перемішай виделкою або вінчиком. Полий овочі заправкою, ретельно перемішай руками або ложкою, щоб все рівномірно вкрилася маринадом.

Накрий харчовою плівкою або кришкою і відправ у холодильник мінімум на 30−60 хвилин. А ще краще — на кілька годин.

Перед подачею можна додати ще трішки свіжої зелені для краси.

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