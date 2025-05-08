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Це завершення всіх можливостей: що сказав генерал про можливий удар «Орєшніком» по Києву

9:21 8 травня 2025
Ракета «Орєшнік» на Червоній площі в Москві

Пропагандистські ЗМІ рф повідомили, що путін начебто доручив Міноборони росії визначити цілі в Києві для удару «Орєшніком» у відповідь на потенційні українські атаки у москві в День перемоги. Заступник голови СБУ в 2014—2015 роках, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун переконаний, що удар «Орєшніком» буде означати фактичне завершення будь-яких можливостей для подальшого перемовного процесу, якого дуже потребує рф

«Сумніваюсь, що у них (в росії. — Авт.) є цей „Орєшник“, ця зброя не стоїть в них на озброєнні. В них було п'ять ракет, це інформація від західних розвідок. Дві вони використали, три були недороблені, бо немає деталей. Можливо, ще одну доробили», — сказав генерал-майор.

На думку Ягуна, так як «Орєшнік» є носієм ядерного озброєння, то для того, щоб запустити ракету і не мати проблем з боку, наприклад, США, треба попередити про запуск за певний період.

«Коли вони це зроблять, побачимо реакцію посольства США і реакцію Держдепу США. Ми будемо знати це заздалегідь. Не факт, що вдарять саме по Києву, тому що удар по столиці означатиме фактично завершення будь-яких можливостей для подальшого перемовного процесу. А вони його дуже потребують», — вважає Віктор Ягун.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що військові цілі путіна в Україні змінились.

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