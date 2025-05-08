США вивозять зі своїх «звалищ» F-16: до чого тут Україна

ВПС США витягують старі та неробочі F-1 зі своєї бази зберігання, щоб відправити до України на запчастини. Речник ВПС підтвердив, що подаровані F-16 надходять з 309-ї групи технічного обслуговування та регенерації аерокосмічної техніки на авіабазі Девіс-Монтан в Арізоні. Літаки будуть розібрані на запчастини, які Україна зможе використовувати для підтримки польотів своїх подарованих Європою F-16, але служба наголосила, що американські літаки були позбавлені ключових деталей і не можуть бути використані в оперативному плані, пише DefenseNews.

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«Міністерство ВПС підтримало обслуговування європейських F-16, наданих Україні, надавши їй списані та повністю непрацездатні F-16 на запчастини, — сказав його речник. — Ці F-16 були зняті з активного використання США та непридатні для польотів. Важливо, що їм бракує критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і їх не можна відновити для оперативного використання».

Державний департамент також схвалив можливий продаж іноземної військової техніки Україні на суму близько 310,5 мільйонів доларів для підтримки функціонування її F-16, навчання пілотів та обслуговуючого персоналу. Продаж включає запасні частини та аксесуари для модифікації та модернізації літаків, наземне обладнання, технічну документацію, постачання та підтримку програмного забезпечення, інженерну, технічну та логістичну підтримку, а також навчання з експлуатації, технічного обслуговування та підтримки.

Державний департамент заявив, що це сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики США та цілей національної безпеки. Продаж обладнання та навчання покращить обороноздатність України, забезпечивши навчання її пілотів, заявило відомство, та зробить її більш сумісною з США завдяки навчанню з Повітряними силами.

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З початку вторгнення росії Україна закликала своїх західних союзників надіслати їй сучасні винищувачі четвертого покоління для модернізації своїх повітряних сил та покращення їхньої обороноздатності. У лютому 2022 року Україна мала щонайбільше 69 винищувачів МіГ-29 Fulcrum та Су-27 Flanker.

Але США спочатку вагалися погоджуватися на запити України. Колишній президент Джо Байден у серпні 2023 року дозволив Україні постачання винищувачів F-16, при цьому Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія або вже надали ці літаки, або зобов'язалися це зробити.

Генерал армії Крістофер Каволі, голова Європейського командування США, заявив законодавцям на нещодавніх слуханнях, що F-16 допомогли Україні зміцнити свою оборону і що ще більше літаків вже в дорозі.

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Раніше повідомлялося, що експерт назвав секретну зброю України, яка може змінити хід війни.

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