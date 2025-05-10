Припинення вогню від рф може бути хитрощами, але це також момент істини, — ЗМІ

Дональд Трамп має слабкість до військових видовищ та автократів. Він із заздрістю спостерігатиме за парадом путіна в москві, а китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до столиці росії, щоб приєднатися до заходів з нагоди дня побєди.

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Європейські союзники України будуть нервово спостерігати, обережно ставлячись до всього, що може зірвати крихке прагнення до миру, пояснює журналіст Домінік Ваггорн.

«Терпіння Трампа до просування своєї розхваленої мирної угоди вичерпується, і союзники побоюються, що Україну можуть покарати за це. Звичайно, це було б гротескно несправедливо. Україна зробила все можливе, щоб пристосуватися до односторонньої дипломатії Трампа, яка досі, здавалося, сприяла агресору в цій непристойній війні», — пише журналіст.

Щоправда, йдеться у статті, пропозиція Трампа не передбачає анексії росією всіх земель, вже захоплених силою, і не передбачає повної демілітаризації України, але в іншому пропозиції містять майже все, чого просила москва.

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Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США визнав, що росія вимагає від України забагато поступок.

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