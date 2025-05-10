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Світ

Припинення вогню від рф може бути хитрощами, але це також момент істини, — ЗМІ

11:32 10 травня 2025
Путін і Сі Цзіньпін

Дональд Трамп має слабкість до військових видовищ та автократів. Він із заздрістю спостерігатиме за парадом путіна в москві, а китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до столиці росії, щоб приєднатися до заходів з нагоди дня побєди.

Європейські союзники України будуть нервово спостерігати, обережно ставлячись до всього, що може зірвати крихке прагнення до миру, пояснює журналіст Домінік Ваггорн.

«Терпіння Трампа до просування своєї розхваленої мирної угоди вичерпується, і союзники побоюються, що Україну можуть покарати за це. Звичайно, це було б гротескно несправедливо. Україна зробила все можливе, щоб пристосуватися до односторонньої дипломатії Трампа, яка досі, здавалося, сприяла агресору в цій непристойній війні», — пише журналіст.

Щоправда, йдеться у статті, пропозиція Трампа не передбачає анексії росією всіх земель, вже захоплених силою, і не передбачає повної демілітаризації України, але в іншому пропозиції містять майже все, чого просила москва.

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Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США визнав, що росія вимагає від України забагато поступок.

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