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Яскрава, пухка, ароматна: відома фудблогерка поділилася рецептом італійської фокаччі
Відома львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка любить готувати смачні пляцки, поділилася цікавим рецептом італійської фокаччі.
Фокачча — традиційний італійський коржик або хліб, попередник піци. Його готують з дріжджового, прісного або здобного тіста.
Раніше його випікали у золі та додавали в нього все, що було вдома: гриби, різні овочі, оливки, сир тощо. Але цей італійський хліб смачний і без будь-яких добавок.
«Італійська фокачча — це хліб з характером! Яскрава, пухка, ароматна! І дуже смачна! Я пропоную рецепт з декількох інгредієнтів, який вдається завжди неперевершено!» — зазначила блогерка.
Інгредієнти: (на форму 36*27)
Борошно — 600 г
Дріжджі — 25 живі (10 сухі)
Сіль — 10 г
Цукор — 10 г
Оливкова олія — 20 мл.
Тепла вода — 450 мл.
Начинка:
Помідори чері — 200 г
Оливки — 150 г
Сир — 150 г
Базилік
Оливкова олія для змащування — 20 г
Приготування:
Дріжджі перетерти з цукром, додати теплу воду й перемішати.
Додати сіль, борошно, олію й замішати рідке тісто.
Залишити тісто у теплі на одну годину.
Форму для випікання змастити олією й викласти в неї тісто.
Залишити тісто на 10 хвилин, потім зробити в ньому вм'ятини, в які викласти томати, оливки, зелень та сир.
Випікати фокаччу при температурі 230 градусів приблизно 30 хвилин.
Випічка виходить смачною та ароматною.
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