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Яскрава, пухка, ароматна: відома фудблогерка поділилася рецептом італійської фокаччі

18:46 9 травня 2025
Фокачча, фото скріншот відео

Відома львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка любить готувати смачні пляцки, поділилася цікавим рецептом італійської фокаччі.

Фокачча — традиційний італійський коржик або хліб, попередник піци. Його готують з дріжджового, прісного або здобного тіста.

Раніше його випікали у золі та додавали в нього все, що було вдома: гриби, різні овочі, оливки, сир тощо. Але цей італійський хліб смачний і без будь-яких добавок.

«Італійська фокачча — це хліб з характером! Яскрава, пухка, ароматна! І дуже смачна! Я пропоную рецепт з декількох інгредієнтів, який вдається завжди неперевершено!» — зазначила блогерка.

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Інгредієнти: (на форму 36*27)
Борошно — 600 г
Дріжджі — 25 живі (10 сухі)
Сіль — 10 г
Цукор — 10 г
Оливкова олія — 20 мл.
Тепла вода — 450 мл.

Начинка:
Помідори чері — 200 г
Оливки — 150 г
Сир — 150 г
Базилік
Оливкова олія для змащування — 20 г

Приготування:

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Дріжджі перетерти з цукром, додати теплу воду й перемішати.

Додати сіль, борошно, олію й замішати рідке тісто.

Залишити тісто у теплі на одну годину.

Форму для випікання змастити олією й викласти в неї тісто.

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Залишити тісто на 10 хвилин, потім зробити в ньому вм'ятини, в які викласти томати, оливки, зелень та сир.

Випікати фокаччу при температурі 230 градусів приблизно 30 хвилин.

Випічка виходить смачною та ароматною.

Раніше ми розповідали, як приготувати баскський пиріг з вишнею, який чудово підійде для вечірнього чаювання на природі.

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