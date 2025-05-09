Яскрава, пухка, ароматна: відома фудблогерка поділилася рецептом італійської фокаччі

Відома львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка любить готувати смачні пляцки, поділилася цікавим рецептом італійської фокаччі.

Фокачча — традиційний італійський коржик або хліб, попередник піци. Його готують з дріжджового, прісного або здобного тіста.

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Раніше його випікали у золі та додавали в нього все, що було вдома: гриби, різні овочі, оливки, сир тощо. Але цей італійський хліб смачний і без будь-яких добавок.

«Італійська фокачча — це хліб з характером! Яскрава, пухка, ароматна! І дуже смачна! Я пропоную рецепт з декількох інгредієнтів, який вдається завжди неперевершено!» — зазначила блогерка.

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Інгредієнти: (на форму 36*27)

Борошно — 600 г

Дріжджі — 25 живі (10 сухі)

Сіль — 10 г

Цукор — 10 г

Оливкова олія — 20 мл.

Тепла вода — 450 мл.

Начинка:

Помідори чері — 200 г

Оливки — 150 г

Сир — 150 г

Базилік

Оливкова олія для змащування — 20 г

Приготування:

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Дріжджі перетерти з цукром, додати теплу воду й перемішати.

Додати сіль, борошно, олію й замішати рідке тісто.

Залишити тісто у теплі на одну годину.

Форму для випікання змастити олією й викласти в неї тісто.

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Залишити тісто на 10 хвилин, потім зробити в ньому вм'ятини, в які викласти томати, оливки, зелень та сир.

Випікати фокаччу при температурі 230 градусів приблизно 30 хвилин.

Випічка виходить смачною та ароматною.

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