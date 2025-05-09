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Зробив СБУ одним з ключових елементів Сил Оборони: експерт про присвоєння Малюку звання Герой України
Василь Малюк зробив СБУ одним з ключових елементів Сил Безпеки і Оборони. Тож отримання звання Герой України — заслужене визнання ефективності Служби та її результатів. Так політолог Олексій Голобуцький прокоментував присвоєння голові СБУ високої державної нагороди.
Експерт підкреслює, що Малюк очолив Службу у найбільш складний період її історії. «Всі, хто знає у якому стані він приймав Службу в липні 22-го, і як, в короткі терміни, зміг зробити з неї один з ключових елементів Сил Оборони, згодні з логічністю цього нагородження. Він зробив з СБУ сучасну спецслужбу військового часу, досвід якої зараз вивчають інші спецслужби світу», — пише політолог.
Голобуцький вважає, що Малюк зміг швидко і кваліфіковано перебудувати роботу СБУ під час війни. «В СБУ сьогодні найвищий рівень довіри суспільства серед усіх правоохоронних органів, який, до того ж є рекордним за всі роки Незалежності. Служба нарівні з усіма Силами оборони знищує російську армію на найбільш гарячих напрямках фронту. І водночас протидіє тероризму всередині країни та очищує суспільство від кротів і зрадників», — акцентує політолог.
«Малюк організував системну ліквідацію воєнних злочинців і зрадників, які допомагають рф. Деяких СБУ дістала навіть у москві. Саме Малюк з колегами розробляв дві блискучі спецоперації з ударами по Кримському мосту. Крім того, після спецоперацій Служби, вражені десятки кораблів рф у Чорному морі, завдані удари по багатьом НПЗ і збройним складам. Причому щоразу знаходяться нові технологічні рішення, які шокують ворога», — резюмує експерт.
Нагадаємо раніше стало відомо, що голові СБУ Василю Малюку указом Президента присвоєне звання Героя України з вручення ордену «Золота зірка». «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові», — говориться в указі.
Додамо, що розроблені в СБУ унікальні морські дрони, які пошкодили Кримський міст, нищили російські кораблі та вражали інші ціли ворога, назвали SeaBaby, тобто «Морський малюк».
Фото: СБУ8
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