Мафіни Starbucks: вони вам точно сподобаються

Порадуйте рідних чудовою домашньою випічкою. Ці класичні американські мафіни м'які та смачні, як у знаменитій американській кав'ярні Starbucks. Вони ніби тануть у роті. Ви закохаєтесь у них із першого шматка, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.

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Інгредієнти: 1 шт. яйця

50 г цукор

5 г ванільний цукор

50 г олія

50 г йогурт білий

0,5 шт. лимон (цедра та сік)

1 г сіль

75 г борошно в/ґ

4 г розпушувач

100 г лохина + 1 ч. л. крохмаль

30 г борошно в/ґ

35 г цукор

30 г масло вершкове

Приготування:

Замішуємо тісто та додаємо лохину, перемішану з крохмалем. Розподіляємо по формах і зверху посипаємо крихтою. Випікаємо до сухої шпажки.

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Більш детально у відео:

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