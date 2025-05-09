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Мафіни Starbucks: вони вам точно сподобаються
Порадуйте рідних чудовою домашньою випічкою. Ці класичні американські мафіни м'які та смачні, як у знаменитій американській кав'ярні Starbucks. Вони ніби тануть у роті. Ви закохаєтесь у них із першого шматка, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.
Інгредієнти:
- 1 шт. яйця
- 50 г цукор
- 5 г ванільний цукор
- 50 г олія
- 50 г йогурт білий
- 0,5 шт. лимон (цедра та сік)
- 1 г сіль
- 75 г борошно в/ґ
- 4 г розпушувач
- 100 г лохина + 1 ч. л. крохмаль
- 30 г борошно в/ґ
- 35 г цукор
- 30 г масло вершкове
Приготування:
Замішуємо тісто та додаємо лохину, перемішану з крохмалем. Розподіляємо по формах і зверху посипаємо крихтою. Випікаємо до сухої шпажки.
Більш детально у відео:
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