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Книга рецептів

Мафіни Starbucks: вони вам точно сподобаються

20:09 9 травня 2025
Мафіни Starbucks

Порадуйте рідних чудовою домашньою випічкою. Ці класичні американські мафіни м'які та смачні, як у знаменитій американській кав'ярні Starbucks. Вони ніби тануть у роті. Ви закохаєтесь у них із першого шматка, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.

Інгредієнти:

  • 1 шт. яйця
  • 50 г цукор
  • 5 г ванільний цукор
  • 50 г олія
  • 50 г йогурт білий
  • 0,5 шт. лимон (цедра та сік)
  • 1 г сіль
  • 75 г борошно в/ґ
  • 4 г розпушувач
  • 100 г лохина + 1 ч. л. крохмаль
  • 30 г борошно в/ґ
  • 35 г цукор
  • 30 г масло вершкове

Приготування:

Замішуємо тісто та додаємо лохину, перемішану з крохмалем. Розподіляємо по формах і зверху посипаємо крихтою. Випікаємо до сухої шпажки.

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Більш детально у відео:

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт традиційного сільського капусняка «по-полтавськи». Також читайте, як приготувати дуже смачний лінивий плов з куркою.

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