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Дуже смачний крем-суп: без вершків та смаження овочів
Весна — період, який дарує нам свіжу зелень та овочі, зокрема дуже популярну зараз в Україні спаржу.
Приготуйте крем-суп із спаржі. Це дуже смачно та ароматно. Почастуйте таким супом рідних та близьких — їм напевно сподобається. Подавайте естетично, як у ресторані. Це додасть страві апетитного вигляду. Атмосфера обіду завжди важлива — і про це ніколи не варто забувати. Привчайте дітей до естетики з раннього дитинства. Коли вони виростуть, то оцінять ваші старання.
Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом спаржового супу-пюре. Готується він без смаження овочів та без вершків.
Дуже ніжний спаржевий суп
- 5 шт. спаржі
- Цибуля-порей
- 1 цибулина
- 3 картоплі
- Сіль
- Перець
- Улюблені спеції
- 20−30 г гарного вершкового масла
- Оливкова олія та свіжа зелень — для подачі
Відварити картоплю до напівготовності. Додати решту інгредієнтів. Коли все готове, подрібнюємо блендером. При подачі можна додати перчик чилі, оливкову олію, свіжу зелень та сухарики.
І смачного!
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом горіхово-макового пирога.
Фото з альбому Елли Іванової112
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