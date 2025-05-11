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Книга рецептів

Дуже смачний крем-суп: без вершків та смаження овочів

21:59 11 травня 2025
крем-суп із спаржі

Весна — період, який дарує нам свіжу зелень та овочі, зокрема дуже популярну зараз в Україні спаржу.

Приготуйте крем-суп із спаржі. Це дуже смачно та ароматно. Почастуйте таким супом рідних та близьких — їм напевно сподобається. Подавайте естетично, як у ресторані. Це додасть страві апетитного вигляду. Атмосфера обіду завжди важлива — і про це ніколи не варто забувати. Привчайте дітей до естетики з раннього дитинства. Коли вони виростуть, то оцінять ваші старання.

Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом спаржового супу-пюре. Готується він без смаження овочів та без вершків.

Дуже ніжний спаржевий суп

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  • 5 шт. спаржі
  • Цибуля-порей
  • 1 цибулина
  • 3 картоплі
  • Сіль
  • Перець
  • Улюблені спеції
  • 20−30 г гарного вершкового масла
  • Оливкова олія та свіжа зелень — для подачі

Відварити картоплю до напівготовності. Додати решту інгредієнтів. Коли все готове, подрібнюємо блендером. При подачі можна додати перчик чилі, оливкову олію, свіжу зелень та сухарики.

І смачного!

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом горіхово-макового пирога.

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Фото з альбому Елли Іванової

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