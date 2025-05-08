Ідеальна вечеря: готуємо спаржу «лінивим» способом, який не потребує варки

Наразі почався сезон молодого аспарагусу. І в Україні його вже багато хто успішно вирощує. Кулінарка Наталія Янковець пропонує свій «лінивий» спосіб приготування цієї смакоти. Вона зізнається — не любить зайвих рухів на кухні, тому готує спаржу без відварювання.

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«Відламали грубий низ пагонів спаржі. Ви зрозумієте, скільки ламати по хрусту. Якщо гнеться, а не ламається — значить, треба спробувати відламати вище, ближче до квітки. Якщо пагони молоді, то там і відламувати нічого не треба буде», — пояснює вона.

Викладіть спаржу у форму для запікання, додайте декілька зубців часнику (попередньо трохи розплющити їх ножем на дошці).

«Збризніть оливковою олією та запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 8−10 хвилин. Час залежить від того, наскільки спаржа молода й велика, а також від бажаної структури: якщо любите хрумку — не запікайте її більше 8 хвилин, якщо м’якшу — треба 10−11 хвилин. Посипте пармезаном», — радить кулінарка.

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Нагадаємо рецепт «ідеальної спаржі» від Володимира Ярославського.

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