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Книга рецептів

Незвичайний соус з квашених овочів: смачно так, що не відірватися

21:59 12 травня 2025
Соус з квашених овочів. Фото Елли Іванової

Навесні та влітку хочеться перших свіжих овочів. І напевно у кожного в холодильнику стоять у баночках квашені овочі, які поступилися місцем свіжим. Але з цих квашених овочів можна приготувати чудовий соус — такий, що не відірватися. Цей соус смачний та ароматний. Готуйте із задоволенням! До речі, ферментовані овочі зараз у тренді у всьому світі. Коштують у ресторанах вони недешево. А приготувати їх самим бюджетно та просто. Крім того, перевага домашньої їжі полягає в тому, що вона натуральна, а це дуже важливо.

Кулінарна Елла Іванова поділилася рецептом, який варто взяти до уваги. На її думку, можна додавати ті ферментовані овочі, які у вас є. Це може бути й фенхель, і морквина, і імбир… Будьте креативні — відкривайте нові смаки!

Ферментований соус

Мочене яблуко

Квашена капуста

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Ферментований часник

Перець чилі

Цукор, кленовий сироп чи мед за смаком

Подрібнити за допомогою блендера ферментовані овочі та перець чилі, додати за бажанням цукор, кленовий сироп або мед. Помістіть соус у баночку та зберігайте у холодильнику.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова розповіла, як приготувати дуже смачний крем-суп — без вершків та смаження овочів.

Читайте також: Фантастично смачний соус: готується швидко та просто

Фото Елли Іванової

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