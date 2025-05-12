Незвичайний соус з квашених овочів: смачно так, що не відірватися

Навесні та влітку хочеться перших свіжих овочів. І напевно у кожного в холодильнику стоять у баночках квашені овочі, які поступилися місцем свіжим. Але з цих квашених овочів можна приготувати чудовий соус — такий, що не відірватися. Цей соус смачний та ароматний. Готуйте із задоволенням! До речі, ферментовані овочі зараз у тренді у всьому світі. Коштують у ресторанах вони недешево. А приготувати їх самим бюджетно та просто. Крім того, перевага домашньої їжі полягає в тому, що вона натуральна, а це дуже важливо.

ВІДЕО ДНЯ

Кулінарна Елла Іванова поділилася рецептом, який варто взяти до уваги. На її думку, можна додавати ті ферментовані овочі, які у вас є. Це може бути й фенхель, і морквина, і імбир… Будьте креативні — відкривайте нові смаки!

Ферментований соус

Мочене яблуко

Квашена капуста

РЕКЛАМА

Ферментований часник

Перець чилі

Цукор, кленовий сироп чи мед за смаком

Подрібнити за допомогою блендера ферментовані овочі та перець чилі, додати за бажанням цукор, кленовий сироп або мед. Помістіть соус у баночку та зберігайте у холодильнику.

РЕКЛАМА

І смачного!

Раніше Елла Іванова розповіла, як приготувати дуже смачний крем-суп — без вершків та смаження овочів.

Фото Елли Іванової

РЕКЛАМА

55

Читайте нас у Facebook