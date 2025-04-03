Дуже смачна квашена морква: готується простіше простого

Ферментовані овочі, наприклад, квашені лимони, зараз у тренді в усьому світі. А в Україні вони вже популярні давним-давно. Це квашені капуста, огірки, помідори… А чи куштували коли-небудь квашену моркву?

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Це неймовірно смачно! А аромат вас зачарує. Таку моркву можна додавати в салати та інші страви.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова, яка не перестає дивувати гурманів стравами, що готуються з доступних інгредієнтів легко та швидко.

Квашена морква Морква — кілька шт. (кількість залежить від розміру)

1 літр води

20 г солі

1 чайна ложка меду

Пару зубчиків часнику

Шматочок імбиру

Суміш перців

Шматочок перцю «чилі»

1 лавровий листочок

Моркву очистити, порізати, додати імбир, перець «чилі», лавровий лист, часник, суміш перців і залити водою. Залишити баночку, накривши марлею, стояти за кімнатної температури 3−4 дні. Коли готово, можна ставити в холодильник.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт салату з маслинами та яблуками.

Фото з альбому Елли Іванової

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