Дуже смачна квашена морква: готується простіше простого
Ферментовані овочі, наприклад, квашені лимони, зараз у тренді в усьому світі. А в Україні вони вже популярні давним-давно. Це квашені капуста, огірки, помідори… А чи куштували коли-небудь квашену моркву?
Це неймовірно смачно! А аромат вас зачарує. Таку моркву можна додавати в салати та інші страви.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова, яка не перестає дивувати гурманів стравами, що готуються з доступних інгредієнтів легко та швидко.
Квашена морква
- Морква — кілька шт. (кількість залежить від розміру)
- 1 літр води
- 20 г солі
- 1 чайна ложка меду
- Пару зубчиків часнику
- Шматочок імбиру
- Суміш перців
- Шматочок перцю «чилі»
- 1 лавровий листочок
Моркву очистити, порізати, додати імбир, перець «чилі», лавровий лист, часник, суміш перців і залити водою. Залишити баночку, накривши марлею, стояти за кімнатної температури 3−4 дні. Коли готово, можна ставити в холодильник.
І смачного!
Нагадаємо рецепт салату з маслинами та яблуками.
Фото з альбому Елли Іванової16
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