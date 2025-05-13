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Бояться: російські бомбардувальники перекидають до кордону з Китаєм
Переміщення росією бомбардувальників до Сибіру свідчить про побоювання через удари безпілотників, а також сигналізує про стійкі можливості обладнання далекого радіусу дії та зміщення оборонних пріоритетів за межі України, можливо, в бік Китаю. Минулого місяця ВПС США розгорнули майже третину свого флоту бомбардувальників Northrop B-2 Spirit на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, ймовірно, як демонстрацію сили. Дальні бомбардувальники зможуть завдавати ударів по позиціях, контрольованих підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами, в Ємені та Ірані, якщо Тегеран не зможе досягти ядерної угоди з Вашингтоном. Станом на зараз вважається, що B-2 все ще розташовані на британській заморській території, пише National Interest.
Однак, чи було виконано якусь місію, все ще невідомо. Тепер розгортання B-2 на острові Дієго-Гарсія викликає більше питань, ніж відповідей.
Те саме може стосуватися розгортання росією далекобійних стратегічних бомбардувальників Ту-95 на віддаленій авіабазі «Біла» в Сибіру. Аналітик розвідки відкритих джерел М.Т. Андерсон першим зазначив, що десять Ту-95 було відправлено на віддалену базу, і поділився супутниковими знімками бомбардувальників у дописі на X.
Авіабаза «Біла» розташована в Усольському районі Іркутської області. Під час холодної війни об'єкт використовувався для демонстрації сили проти Китайської Народної Республіки після відомого розколу Китаю та Радянського Союзу на початку 1960-х років.
Тут вже базуються 200-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк та 44-й важкий бомбардувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил росії, які експлуатують надзвукові бомбардувальники зі змінною стрілоподібністю крила Ту-22М3. На базі також розміщені винищувачі МіГ-31 та Су-27. Наразі вважається, що на базі є кілька бомбардувальників Ту-160 «Білий лебідь» та різноманітні транспортні літаки.
Незрозуміло, чому на віддаленій базі було розгорнуто таку кількість літаків, включаючи МіГ-31, два з яких можуть бути варіантом «К» і здатні нести гіперзвукову балістичну ракету Х-47М2 «Кинжал».
Авіабаза «Біла» знаходиться за 2500 км від України, але кремль, можливо, побоюється ударів Києва безпілотниками по авіабазах. Переміщення бомбардувальників до Сибіру значно ускладнило б ураження літаків на землі.
кремль доклав значних і навіть абсурдних зусиль для захисту своїх бомбардувальників, включаючи малювання силуетів на злітно-посадкових смугах, щоб обдурити повітряні загрози, та покриття літаків автомобільними шинами для забезпечення захисту. Діючи з «Білої», бомбардувальники та інші літаки все ще можуть застосовувати свою зброю з російського повітряного простору.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 372 російських літака, 335 гелікоптерів, 28 кораблів, 1 підводний човен та тисячі одиниць іншої військової техніки.136
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