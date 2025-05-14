Гра на виживання: чи приїде путін у Стамбул для зустрічі з Зеленським?

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у четвер, 15 травня, прибуде до Туреччини для прямих переговорів щодо припинення бойових дій. Водночас Дональд Трамп натякнув, що може особисто прилетіти до Стамбула, додавши інтриги до запланованої зустрічі.

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Як нагадує Іndependent, раніше Зеленський закликав до 30-денного безумовного перемир'я, яке мало стати фундаментом для дипломатичних переговорів. Однак російський президент путін відкинув цю пропозицію, відновивши масовані атаки безпілотниками на території України.

Незважаючи на це, Кремль запропонував провести прямі переговори 15 травня в Стамбулі за посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Деякі аналітики припускають, що путін очікував від Зеленського категоричної відмови, проте український лідер прийняв виклик.

Якщо зустріч Зеленського і путіна все ж відбудеться, це стане першим їхнім особистим контактом з грудня 2019 року. Відкрите питання — чи погодиться росія припинити бойові дії на час переговорів, як закликають Україна та її європейські союзники.

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Тим часом Туреччина залишається важливим посередником у конфлікті. Ердоган прагне закріпити свій вплив як міжнародного лідера, що може сприяти його внутрішнім політичним амбіціям. Туреччина також підтримує Україну, зокрема, постачаючи безпілотники Bayraktar, які відіграли ключову роль на початку війни.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», європейські країни чинять тиск на путіна, закликаючи до перемир'я. Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі пригрозили росії новими санкціями, якщо бойові дії не припиняться.

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