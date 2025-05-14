Це помста: після ДТП, в якій постраждала дитина, її батько-свідок опинився у військкоматі, а потім у лікарні

У Татарбунарах Одеської області вже два тижні не вщухають розмови про інцидент, який стався тут два тижні тому. 29 квітня працівниця поліції Аліса М. спілкувалася телефоном під час руху автомобілем і збила дівчинку. Але те, як ситуація почала розвиватися далі, просто в голові не вкладається. Батько дівчинки, який має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, завітав до відділку поліції як свідок, але опинився у військкоматі. За словами рідних, у Олександра Сухоліти давно проблеми зі здоров’ям. У ТЦК в нього стався гіпертонічний криз. Його забрали до лікарні. Але й туди прибули працівники військкомату у супроводі правоохоронців! Дружина Олександра й матір дівчинки вважає, що це помста для їхньої родини, щоби водійка-поліцейська не понесла жодного покарання за аварію.

«Вранці біля палати чоловіка у лікарні були поліцейські та працівники ТЦК»

- У нас багатодітна родина. 7-річна Софійка та 4-річний Михайло — наші рідні з Олександром діти. А 10-річний Богдан — мій рідний брат, ми взяли його під опіку, бо мама позбавлена батьківських прав. Почали процес усиновлення, проте не встигли закінчити його, — розповідає «ФАКТАМ» мама дівчинки Тетяна Коновалюк. — Все сталось на центральній вулиці міста. 7-річна Софійка поверталась з танців і сама переходила дорогу, а на іншій стороні на неї чекав тато. Вже коли дитина здолала половину проїжджої частини, її збила автівка Daewoo Lanos. Нею керувала лейтенантка поліції Аліса М. Вона працює інспектором сектору «Служби освітньої безпеки» у Білгород-Дністровському районному відділі поліції. У розпачі Олександр кинувся рятувати дочку. Автівка протягнула її аж 11 метрів. Уявіть собі, коли чоловік кричав до поліцейської зупинитись, вона не реагувала. Бо в той час дивилась на мобільний телефон. Лише на крики спинилась. Олександр витягнув Софійку з-під колеса, викликав поліцію та швидку допомогу. Поліцейська цього не зробила, просто пересіла на місце пасажира. У дочки діагностували забій правого передпліччя та правої гомілки й коліна. Й відпустили додому. Наступного дня чоловік пішов до відділку як свідок, хотів дізнатися, як проводиться розслідування, дати покази.

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Лейтенантка поліції Аліса М. на місці аварії

— І що було далі?

— Його звідти повезли до ТЦК. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, там йому сказали, що необхідно провести до обстеження. Але Олександра продовжували утримувати. Вночі у нього стався гіпертонічний криз, його не могли ніяк нормалізувати. Така проблема у Сашка із 2019 року. Вночі 1 травня його забрали до лікарні, медики робили все, аби нормалізувати стан. На ранок біля палати чоловіка були поліцейські та працівники ТЦК. Хотіли забрати його назад, хоча в нього йшла кров з носа і був дуже високий тиск. Та ніхто на те не зважав. Ба більше, своїми криками і діями вони лякали інших пацієнтів.

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— Як зараз почувається донька?

- Вона налякана, уникає спілкування, але боїться лишатися сама. Постійно кличе мене… Тому у соцмережі я розмістила оголошення, що хочу допомогти своїй дитині, аби вона отримала кваліфіковану психологічну допомогу. Відгукнулась місцева психологиня, й ми вже відвідуємо її.

Олександра після того, як ситуація викликала резонанс, поки не чіпають. Він продовжує лікування, далі має пройти військово-лікарську комісію. Ми нічого не маємо проти служби в армії, але все має відбуватись законно. Бо зараз працівники ТЦК звинувачують його у переховуванні. Хоча до аварії чоловік не перебував у розшуку. Він був на обліку в додатку «Резерв», ми практично щодня перевіряли це. Ми з Олександром маємо ритуальний бізнес, то нас щодня бачили як не біля моргу, то біля лікарні. Ніяких повісток Сашку не вручали. Він не та людина, яка ховатиметься. Що це, як не помста та бажання кудись подіти єдиного свідка аварії.

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Місце аварії, під час якої постраждала 7-річна Софійка

Олександр дивним чином із свідка перетворився на винного

— Наскільки мені відомо, то замість свідка у ДТП з дочкою тепер можуть притягнути до відповідальності вашого чоловіка. Як так сталось?

- Так, це правда. Коли все сталось, на емоціях Олександр підійшов до цієї жінки і дав їй ляпас. Проте не бив. Він був обурений, що вона сиділа у телефоні, не викликала медиків, була байдужою до стану дитини. Поліцейська цим скористалась і звернулась у лікарню. Тепер Олександру інкримінують нанесення легких тілесних ушкоджень працівниці поліції, котра перебувала за кермом. Не дивуюся, бо її рідні теж працюють в органах, міській раді. Машина, якою вона керувала, ніде не вказана у деклараціях.

Крім того, все сталося у центрі міста, а якимось дивом відео з камер спостереження відсутні чи дивним чином знімали іншу частину вулиці. Вона навіть не вибачилась за все, не цікавиться як зараз почувається Софійка. Виходить, що ледь дитину не втратили через таку водійку, то тепер ще й над чоловіком знущаються. Ось так у нашій країні потерпілі можуть стати ще винними!

У Одеському обласному територіальному центрі комплектування повідомили, що батько потерпілої у ДТП дівчинки згідно з чинними обліковими даними, перебував у розшуку на підставі ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Після уточнення військово-облікових даних його направили на ВЛК. Під час проходження він поскаржився на різке погіршення стану здоров’я. На місце викликали швидку допомогу. Громадянина за рішенням лікарів забрали до лікарні. Під час перебування чоловіка у приміщенні РТЦК та СП не застосовувалося жодних заходів фізичного примусу. Інформаційні повідомлення, які висвітлюються у соцмережах й стосуються аварії, яка, за твердженнями окремих осіб, сталася напередодні за участі представниці правоохоронних органів, не корелюють із діяльністю органів ТЦК. Останні не уповноважені на процесуальне реагування чи слідчі дії у справах про ДТП. Підставою для відстрочки є утримання трьох або більше неповнолітніх дітей, це має підтверджуватись офіційно оформленими документами. Але таких представлено не було. Один з трьох дітей юридично перебуває під опікою матері, тому це унеможливлює застосування норми про багатодітність як підстави для відстрочки».

Стосовно співробітниці поліції склали адміністративні матеріали за ст. 124 та ч. 1 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їй загрожує штраф або позбавлення водійських прав від 6 місяців до 1 року. На час проведення службового розслідування поліцейську відсторонили від виконання службових обов'язків.

«Відразу після ДТП батько дитини наніс кілька ударів в область голови водійки, що унеможливило виклик швидкої та поліції з її сторони. У зв'язку з погіршенням самопочуття, лейтенантка поліції звернулась до лікарні, де їй було надано медичну допомогу та встановлено діагноз: «Забій м'яких тканин голови. СГМ?» — повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділення поліції Павло Бобчинський.

Раніше повідомлялося, що у Ніжині один з керівників поліції на смерть збив військового.

На фото у заголовку Тетяна Коновалюк з донькою — 7-річною Софійкою

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