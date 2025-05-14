Ідеальний медовик, який завжди виходить: приготуйте, бо дуже смачно

Він завжди гарно вдається, крем можна давати будь-який за смаком, тим самим міняється смак медівника. Також можна додавати горіхи, попередньо підсушені, чорнослив, прянощі, апельсинову цедру, ділиться кулінарка Тетяна Петришина.

ВІДЕО ДНЯ

Діаметр готового тортика — 20 см

Приблизна вага — 1600

Інгредієнти:

РЕКЛАМА

цукор -150 г

яйця — 2 шт. (розмішати з сіллю)

мед — 100 г

РЕКЛАМА

масло — 100 г

сода — 2 ч. л.

борошно — 400/420 г (просіяне)

дрібка солі

РЕКЛАМА

Пані Тетяна завжди додає суміш прянощів ¼ ч. л. або трішки карамельної ванілі до смаку.

Приготування

Беремо більший сотейник (маса під час нагрівання збільшується) Цукор, мед, масло — нагріти до розчинення цукру, відставити з вогню, додати соду — весь час помішуючи (маса збільшується, обережно). Як маса почне осідати, повернути її на плиту та прогріти ще 2 хвилини до бурштинового кольору, весь час помішуючи. Дати охолонути приблизно 5 хвилин.

Додати частинами яйця, ще в теплу масу додати поступово борошно, ложкою замісити тісто в'язке й липке (краще підсипати борошно під час розкачування).



Залишити тісто відпочити на 30 хвилин приблизно.

Розділити тісто на 9 частин, вкрити.

Кожну частину тоненько розкачати на злегка присипаній поверхні або на пергаменті, як вам зручніше. Випікати в духовці, розігрітій до температури 200, лише 5 хв. Ще теплими вирізати коржі діаметром 20. Поки один корж випікається, розкачуємо наступний.

Крем заварний на сметані

Сметана 20% - 500 г

Яйця — 2

Крохмаль кукурудзяний — 50 г

Цукор — 170/180 г

Ванільний цукор — 20 г

Коньяк — 2 ст. л.

Масло — 70 г

Додатково 350 г сметани 25% (зціджена)

Виливаємо в марлю, складену вдвічі, 500 г сметани 25%, підвішуємо на годин 4−5, можна на ніч, все залежить від сметани.

Приготування

До 200 г сметани додати яйця, цукор, крохмаль, все ретельно розмішати до однорідності, додати решту 300 г сметани, перемішати до однорідності й варити на маленькому вогні, весь час помішуючи, до загустіння. Наприкінці додати ванільний цукор. Відставити, додати масла, розмішати, накрити плівкою в контакт, залишити охолоджуватися при кімнатній температурі.

Охолоджений крем збити до пишності та однорідності, наприкінці додати коньяк, зціджену сметану, перемішати на малих обертах до однорідності.

Заварна основа та сметана повинні бути однакової температури, якщо температура різна — крем розшаровується.

Намастити коржі кремом, через один корж додати нарізаний чорнослив та горіхи. Або класичний варіант — без добавок.

Обрізки подрібнити в блендері, весь тортик присипати крихтою. Тортику потрібно настоятися, краще ніч в холодильнику.

Раніше кулінарка Світлана Виборнова розповідала, як можна приготувати швидкий медовик прямо на сковорідці.

571

Читайте нас у Facebook