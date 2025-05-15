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Колишній політв’язень Кремля отримав дипломатичну посаду після повернення з російського полону
В Туреччині, де заплановані перемовини України з росією щодо припинення війни, новий посол. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Нарімана Джеляла Надзвичайним і Повноважним Послом України в Туреччині.
Наріман Джелял — відомий кримськотатарський політик, журналіст і правозахисник. Він народився в Узбекистані, але в 1989 році повернувся до Криму. Джелял активно займався громадською діяльністю, був першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу та захищав права кримських татар після окупації Криму росією.
У 2021 році його затримали російські силовики після участі в саміті «Кримська платформа», а у 2022 році він був засуджений до 17 років ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями. У червні 2024 року Джелял повернувся в Україну в рамках обміну полоненими, що стало важливою подією для кримськотатарської спільноти та всієї країни.
Призначення Джеляла послом у Туреччині є символічним і стратегічним кроком, адже Туреччина відіграє важливу роль у підтримці України та кримськотатарського народу. Очікується, що Джелял буде активно працювати над зміцненням дипломатичних зв’язків між Києвом і Анкарою та сприятиме міжнародним зусиллям щодо деокупації Криму.
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