У путіна залишилося небагато часу для реалізації своїх військових цілей: у Німеччині прокоментували ситуацію з переговорами

Депутат Бундестагу від партії «Християнсько-демократичний союз» та експерт із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер, який вважає, що альтернативи розгортанню солдатів Бундесверу в Україні після завершення війни немає, не очікує особистої участі володимира путіна у мирних переговорах у Стамбулі.

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«путін не визнає право України на існування. Якби він з'явився, він би визнав Зеленського легітимним президентом, — сказав Кізеветтер, пише n-tv. — Це сильний сигнал від Зеленського, що він знову готовий вести переговори на рівних умовах».

Родеріх Кізеветтер відзначив також зміну зовнішньої політики Німеччини за новообраного канцлера Фрідріха Мерца.

«Німеччина більше не пов'язує себе виключно зі США, а підтримує реорганізацію Європи разом з Францією, Польщею та Великою Британією», — сказав депутат.

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Водночас депутат закликає Німеччину до набагато рішучішої відданості санкціям проти росії.

«Існує простір для маневру, наприклад, щодо товарів подвійного використання, російських банків та так званого російського тіньового флоту. Можна зробити набагато більше, — каже він. — Чинні санкції, хоча й із затримкою, є ефективними. Тому потрібно залишатися рішучим. У путіна залишилося небагато часу для реалізації своїх воєнних цілей».

Додамо, що депутат Бундестагу від партії «Християнсько-демократичний союз» Родеріх Кізеветтер — один з найпослідовніших прихильників підтримки України своєю партією та Німеччиною загалом.

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Раніше повідомлялося, що український дипломат розкритикував Мерца за секретність у постачанні зброї Україні.

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