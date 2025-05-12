США схвалили передачу Україні ракет до Patriot від Німеччини

Відколи президент Трамп вступив на посаду, пообіцявши припинити підтримку України з боку США, європейські лідери занепокоєні тим, що вони не зможуть надати Україні необхідну зброю. Коаліція європейських країн, що підтримує Україну, намагається доставити зброю на поля бою з тих пір, як Трамп чітко заявив, що Європа повинна взяти на себе більшу частку відповідальності за безпеку України і свою власну безпеку, пише The New York Times.

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Українським військам бракує ракет дальнього радіусу дії, артилерії і, насамперед, систем протиповітряної оборони, більшість з яких, згідно з аналізом Інституту світової економіки в Кілі, виробляються в Сполучених Штатах. До літа військова допомога, затверджена за адміністрації Байдена, закінчиться, і Дональд Трамп, схоже, не бажає її поновлювати.

Члени Альянсу в Європі спільно виділили близько половини з приблизно 130 мільярдів доларів військової підтримки, наданої Україні з часу вторгнення росії в 2022 році. Решту надали Сполучені Штати. У п'ятницю представник Конгресу заявив, що Сполучені Штати схвалили передачу Німеччиною Україні 125 артилерійських ракет великої дальності та 100 зенітних ракет Patriot. Критично необхідна зброя виробляється в США і не може бути експортована — навіть якщо нею володіє інша країна — без схвалення американського уряду.

Хоча європейські лідери та інвестори, схоже, готові вкладати більше грошей у виробництво зброї, керівники галузі та експерти прогнозують, що для того, щоб вивести складальні лінії на потрібну швидкість, знадобиться десятиліття.

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Союзники побоюються, що Трамп виведе з Європи засоби стримування росії, такі як американські війська і американську ядерну парасольку. Зосередженість на власному захисті «з'їдає» те, що інші європейські країни могли б надати Україні.

«Вони стикаються з подвійною проблемою: вони повинні переозброїтися і постачати зброю Україні, а промислових потужностей недостатньо для того, щоб робити і те, і інше», — сказав директор з військових наук Королівського інституту об'єднаних служб, аналітичної групи, пов'язаної з британськими військовими, Метью Савілл.

За його словами, Європа могла б компенсувати більшу частину того, що Сполучені Штати надали Україні у вигляді зброї, «в середньостроковій і довгостроковій перспективі, якщо у неї буде на це воля, а я не впевнений, що у неї є така воля».

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Безумовно, потік зброї в Україну з Європи продовжиться, навіть якщо американські поставки вичерпаються. Німеччина нещодавно відправила Україні понад 60 протимінних броньованих машин, близько 50 000 артилерійських снарядів і боєприпасів для протиповітряної оборони, в тому числі перехоплювач IRIS-T, який може збивати крилаті ракети. Деякі безпілотники, придбані Великою Британією і Норвегією, про що було оголошено минулого місяця в рамках безпекового пакету вартістю 600 мільйонів доларів, вже прибули в Україну. Естонія надсилає 10 000 артилерійських снарядів.

Раніше повідомлялося, скільки ракет щомісяця виробляє рф.

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