Редиска по-грузинськи від Івана Янюка: страва, яка запам’ятається вам надовго

Український кулінар Іван Янюк, якого в ЗМІ іноді називають «скромним красенем», вирішив здивувати своїх читачів незвичною редискою по-грузинськи.

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Для приготування маринованої редиски знадобиться:

1. Редиска — 500 г.

2. Кріп — 10 г.

3. Петрушка — 10 г.

4. Часник — 4 зуб.

5. Перець горошок 0,5 ч/л.

6. Цукор — 1 ч/л.

7. Сіль — 1 ч/л.

8. Оцет — 2 ст/л. (9%)

9. Олія — 2 ст/л.

10. Вода — 80 мл.

11. Перець Чілі — по бажанню.

Приготування:

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Редиску помити, очистити й побити.

У миску з редискою додати дрібно порізану зелень та часник.

Сковорідку розігріти, покласти в неї перець горошок, щоб він краще відкрив свій аромат.

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В миску з редискою додати розігрітий перець, цукор, сіль, оцет, олію й залити холодною водою.

Можна також додати, за бажанням, трохи перцю чилі.

Все добре перемішати, щільно закрити харчовою плівкою й відправити маринуватись у холодильник приблизно 1,5 — 2 години.

Раніше ми розповідали, як готує салат з маринованої редиски блогерка Ольга Матвєй.

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