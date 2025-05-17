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Редиска по-грузинськи від Івана Янюка: страва, яка запам’ятається вам надовго

16:47 17 травня 2025
Маринована редиска, фото скриншот відео

Український кулінар Іван Янюк, якого в ЗМІ іноді називають «скромним красенем», вирішив здивувати своїх читачів незвичною редискою по-грузинськи.

Для приготування маринованої редиски знадобиться:

1. Редиска — 500 г.
2. Кріп — 10 г.
3. Петрушка — 10 г.
4. Часник — 4 зуб.
5. Перець горошок 0,5 ч/л.
6. Цукор — 1 ч/л.
7. Сіль — 1 ч/л.
8. Оцет — 2 ст/л. (9%)
9. Олія — 2 ст/л.
10. Вода — 80 мл.
11. Перець Чілі — по бажанню.

Приготування:

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Редиску помити, очистити й побити.

У миску з редискою додати дрібно порізану зелень та часник.

Сковорідку розігріти, покласти в неї перець горошок, щоб він краще відкрив свій аромат.

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В миску з редискою додати розігрітий перець, цукор, сіль, оцет, олію й залити холодною водою.

Можна також додати, за бажанням, трохи перцю чилі.

Все добре перемішати, щільно закрити харчовою плівкою й відправити маринуватись у холодильник приблизно 1,5 — 2 години.

Раніше ми розповідали, як готує салат з маринованої редиски блогерка Ольга Матвєй.

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