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Редиска по-грузинськи від Івана Янюка: страва, яка запам’ятається вам надовго
Український кулінар Іван Янюк, якого в ЗМІ іноді називають «скромним красенем», вирішив здивувати своїх читачів незвичною редискою по-грузинськи.
Для приготування маринованої редиски знадобиться:
1. Редиска — 500 г.
2. Кріп — 10 г.
3. Петрушка — 10 г.
4. Часник — 4 зуб.
5. Перець горошок 0,5 ч/л.
6. Цукор — 1 ч/л.
7. Сіль — 1 ч/л.
8. Оцет — 2 ст/л. (9%)
9. Олія — 2 ст/л.
10. Вода — 80 мл.
11. Перець Чілі — по бажанню.
Приготування:
Редиску помити, очистити й побити.
У миску з редискою додати дрібно порізану зелень та часник.
Сковорідку розігріти, покласти в неї перець горошок, щоб він краще відкрив свій аромат.
В миску з редискою додати розігрітий перець, цукор, сіль, оцет, олію й залити холодною водою.
Можна також додати, за бажанням, трохи перцю чилі.
Все добре перемішати, щільно закрити харчовою плівкою й відправити маринуватись у холодильник приблизно 1,5 — 2 години.
Раніше ми розповідали, як готує салат з маринованої редиски блогерка Ольга Матвєй.129
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