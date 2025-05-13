- 12:56 Разом з українцями: син Софії Ротару несподівано вийшов на зв’язок, а її сестра розповіла, де зараз знаходиться легенда
- 12:20 «Ми загинемо в ядерному апокаліпсисі?»: під час холодної війни жителі містечка Фульда на кордоні між НДР і ФРН боялися підходити до каналізаційних люків
- 12:07 Близнюкам — «Туз Кубків», Козорогам — «Король Пентаклів», Рибам — «Закохані»: Таро-прогноз та поради карт на тиждень до 18 травня
- 12:02 Помер відомий футболіст і тренер, який забив легендарний гол ударом з 77 метрів
- 11:51 Перемір’я до кінця доби або жорсткі санкції: Німеччина поставила ультиматум рф
- 11:47 Готував удари по лініях електропередач Рівненської АЕС: СБУ затримала російського агента
- 11:45 З карток українців вкрали понад мільярд гривень: які схеми застосовували шахраї
- 11:22 Я у шоці: мережа відреагувала на нову роботу популярних музикантів
- 10:54 Як відмити слайм з дитячого одягу та очистити дуже брудну сковорідку: поради від блогерок-красунь
- 10:23 Салат з редиски «Хвилинка» від Ольги Матвєй: молоточком розбивати нічого не потрібно
- 09:54 Найсильніший шахіст світу вперше стане батьком
- 09:26 Перерахунок пенсій заднім числом: хто отримає гроші відразу за кілька місяців
Салат з редиски «Хвилинка» від Ольги Матвєй: молоточком розбивати нічого не потрібно
Страви з редиски популярні особливо навесні. Різні салати, бита редиска, редиска з огірками та сметаною — звичні та улюблені багатьма закуски.
Блогерка Ольга Матвій запропонувала свій рецепт салату з маринованої редиски, який називається «Хвилинка».
Інгредієнти:
Редиска 0,5 кг
Сіль 0,5 чайної ложки
Цукор 0,5 чайної ложки
Перець
Часник 3−5 шт
Зелень
Оцет 9% 1 ст. ложка
Олія 20 мл
Приготування:
Редиску нарізати кільцями не дуже тонко, щоб вона добре промаринувалась.
Скласти у судочок, в якому вона маринуватиметься.
Посипати редиску сіллю, цукром та меленим перцем. Видавити зубчики часнику.
Додати зелень — кріп, петрушку, але не зелену цибулю. Додати соняшникову олію та 9% оцет.
Все перемішати та накрити кришкою.
Маринуватися редиска може у холодильнику або на столі, за бажанням, 3−4 години.
Такий смачний салат чудово підійде до будь-якого гарніру, вважає господиня.
Нагадаємо, відома львівська фудблогерка Лілія Цвіт поділилася цікавим рецептом італійської фокаччі.179
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами
Поливайте плодові дерева тільки так — і отримайте врожай у подвійному розмірі: поради досвідчених садівників