Салат з редиски «Хвилинка» від Ольги Матвєй: молоточком розбивати нічого не потрібно

Страви з редиски популярні особливо навесні. Різні салати, бита редиска, редиска з огірками та сметаною — звичні та улюблені багатьма закуски.

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Блогерка Ольга Матвій запропонувала свій рецепт салату з маринованої редиски, який називається «Хвилинка».

Інгредієнти:

Редиска 0,5 кг

Сіль 0,5 чайної ложки

Цукор 0,5 чайної ложки

Перець

Часник 3−5 шт

Зелень

Оцет 9% 1 ст. ложка

Олія 20 мл

Приготування:

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Редиску нарізати кільцями не дуже тонко, щоб вона добре промаринувалась.

Скласти у судочок, в якому вона маринуватиметься.

Посипати редиску сіллю, цукром та меленим перцем. Видавити зубчики часнику.

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Додати зелень — кріп, петрушку, але не зелену цибулю. Додати соняшникову олію та 9% оцет.

Все перемішати та накрити кришкою.

Маринуватися редиска може у холодильнику або на столі, за бажанням, 3−4 години.

Такий смачний салат чудово підійде до будь-якого гарніру, вважає господиня.

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Нагадаємо, відома львівська фудблогерка Лілія Цвіт поділилася цікавим рецептом італійської фокаччі.

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