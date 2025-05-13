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Салат з редиски «Хвилинка» від Ольги Матвєй: молоточком розбивати нічого не потрібно

10:23 13 травня 2025
Салат, фото скріншот відео

Страви з редиски популярні особливо навесні. Різні салати, бита редиска, редиска з огірками та сметаною — звичні та улюблені багатьма закуски.

Блогерка Ольга Матвій запропонувала свій рецепт салату з маринованої редиски, який називається «Хвилинка».

Інгредієнти:
Редиска 0,5 кг
Сіль 0,5 чайної ложки
Цукор 0,5 чайної ложки
Перець
Часник 3−5 шт
Зелень
Оцет 9% 1 ст. ложка
Олія 20 мл

Приготування:

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Редиску нарізати кільцями не дуже тонко, щоб вона добре промаринувалась.

Скласти у судочок, в якому вона маринуватиметься.

Посипати редиску сіллю, цукром та меленим перцем. Видавити зубчики часнику.

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Додати зелень — кріп, петрушку, але не зелену цибулю. Додати соняшникову олію та 9% оцет.

Все перемішати та накрити кришкою.

Маринуватися редиска може у холодильнику або на столі, за бажанням, 3−4 години.

Такий смачний салат чудово підійде до будь-якого гарніру, вважає господиня.

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Нагадаємо, відома львівська фудблогерка Лілія Цвіт поділилася цікавим рецептом італійської фокаччі.

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