Пишні шоколадні вареники на пару: дуже смачна страва української кухні

Фудблогерка Анніна Карпенко, яка раніше розповіла, як готувати ароматні ліниві вареники з маком, поділилася рецептом ще однієї неймовірної смакоти — шоколадних вареників на пару. Тісто для таких вареників зазвичай готується на кефірі, завдяки чому вони виходять об'ємними, м’якими та соковитими, дуже схожими на галушки. Але можна додати в нього какао. Вийде тісто, яке має смак вишуканого чорного шоколаду з гірчинкою, яку розбавляє легенька кислинка від соковитої начинки з вишнею та врівноважує всі смаки невагомий соус-крем, ділиться Анніна Карпенко.

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Інгредієнти: 150 г кефір

Сіль

4 г сода

150 г борошно

50 г какао

200 г вишня

70 г цукор

10 г крохмаль кукурудзяний

200 г кисломолочний сир

1 ч. л ванільний цукор

75 г цукор

Приготування:

Замісити тісто та залишити для розвиття глютену. Приготувати начинку. Сформувати вареники та відварити на пару. Подати з кремом та сиропом, приготованими завчасно.

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