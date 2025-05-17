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Книга рецептів

Пишні шоколадні вареники на пару: дуже смачна страва української кухні

20:07 17 травня 2025
шоколадні вареники на пару

Фудблогерка Анніна Карпенко, яка раніше розповіла, як готувати ароматні ліниві вареники з маком, поділилася рецептом ще однієї неймовірної смакоти — шоколадних вареників на пару. Тісто для таких вареників зазвичай готується на кефірі, завдяки чому вони виходять об'ємними, м’якими та соковитими, дуже схожими на галушки. Але можна додати в нього какао. Вийде тісто, яке має смак вишуканого чорного шоколаду з гірчинкою, яку розбавляє легенька кислинка від соковитої начинки з вишнею та врівноважує всі смаки невагомий соус-крем, ділиться Анніна Карпенко.

Інгредієнти:

  • 150 г кефір
  • Сіль
  • 4 г сода
  • 150 г борошно
  • 50 г какао
  • 200 г вишня
  • 70 г цукор
  • 10 г крохмаль кукурудзяний
  • 200 г кисломолочний сир
  • 1 ч. л ванільний цукор
  • 75 г цукор

Приготування:

Замісити тісто та залишити для розвиття глютену. Приготувати начинку. Сформувати вареники та відварити на пару. Подати з кремом та сиропом, приготованими завчасно.

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Більш детально у відео:

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