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Пишні шоколадні вареники на пару: дуже смачна страва української кухні
Фудблогерка Анніна Карпенко, яка раніше розповіла, як готувати ароматні ліниві вареники з маком, поділилася рецептом ще однієї неймовірної смакоти — шоколадних вареників на пару. Тісто для таких вареників зазвичай готується на кефірі, завдяки чому вони виходять об'ємними, м’якими та соковитими, дуже схожими на галушки. Але можна додати в нього какао. Вийде тісто, яке має смак вишуканого чорного шоколаду з гірчинкою, яку розбавляє легенька кислинка від соковитої начинки з вишнею та врівноважує всі смаки невагомий соус-крем, ділиться Анніна Карпенко.
Інгредієнти:
- 150 г кефір
- Сіль
- 4 г сода
- 150 г борошно
- 50 г какао
- 200 г вишня
- 70 г цукор
- 10 г крохмаль кукурудзяний
- 200 г кисломолочний сир
- 1 ч. л ванільний цукор
- 75 г цукор
Приготування:
Замісити тісто та залишити для розвиття глютену. Приготувати начинку. Сформувати вареники та відварити на пару. Подати з кремом та сиропом, приготованими завчасно.
Більш детально у відео:
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