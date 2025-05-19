Кіш лорен з курятиною і лісовими грибами: цією смакотою точно здивуєте гостей

Відкритий французький пиріг із пісочного тіста з начинкою з курячого філе та грибів із цибулею, а також із вершково-сирною заливкою. Кіш з куркою та грибами виходить смачним та ситним, ділиться кулінар Віктор Угорчук.

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Тісто: 300 г борошна,

100 г масла,

1 яйце,

3 ст. ложки холодної води,

по 0,5 ч/ложки солі і цукру. Наповнювач: 1 крупна цибулина,

0,5 моркви,

300−350 г відварених і заморожених лісових грибів (білі і маслюки),

150 г твердого сиру,

1 куряче філе,

сіль, перець за смаком,

олія для смаження. Заливка: РЕКЛАМА 50 г тертого сиру,

250−300 г сметани,

2 яйця,

зелень кропу і петрушки.

Приготування:

Тісто замісити, помістити до холодильнику. Підсмажити на олії дрібно порізану цибулю і натерту моркву, додати порізану на кубики курятину і смажити до випаровування вологи. Окремо посмажити розморожені гриби. Все змішати разом з натертим сиром, посолити і поперчити.

Тісто розкачати і помістити у форму, вирівняти бортики, наколоти виделкою низ і бортики і запікати 10 хв у духовці. Тим часом приготувати заливку зі сметани з яйцями, сиром і зеленню. Також поперчити і підсолити.

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Начинку викласти на тісто, полити заливкою. Випікати 35 хв при t 180 °.

Нагадаємо рецепт яєчних мафінів — для начинки підійде все, що є в холодильнику.

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