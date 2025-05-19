41.30 / 41.70 46.50 / 46.90
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Кіш лорен з курятиною і лісовими грибами: цією смакотою точно здивуєте гостей

20:08 19 травня 2025
Кіш лорен з курятиною і лісовими грибами. Фото кулінара Віктора Угорчука

Відкритий французький пиріг із пісочного тіста з начинкою з курячого філе та грибів із цибулею, а також із вершково-сирною заливкою. Кіш з куркою та грибами виходить смачним та ситним, ділиться кулінар Віктор Угорчук.

Тісто:

  • 300 г борошна,
  • 100 г масла,
  • 1 яйце,
  • 3 ст. ложки холодної води,
  • по 0,5 ч/ложки солі і цукру.

Наповнювач:

  • 1 крупна цибулина,
  • 0,5 моркви,
  • 300−350 г відварених і заморожених лісових грибів (білі і маслюки),
  • 150 г твердого сиру,
  • 1 куряче філе,
  • сіль, перець за смаком,
  • олія для смаження.

Заливка:

РЕКЛАМА
  • 50 г тертого сиру,
  • 250−300 г сметани,
  • 2 яйця,
  • зелень кропу і петрушки.

Приготування:

Тісто замісити, помістити до холодильнику. Підсмажити на олії дрібно порізану цибулю і натерту моркву, додати порізану на кубики курятину і смажити до випаровування вологи. Окремо посмажити розморожені гриби. Все змішати разом з натертим сиром, посолити і поперчити.

Тісто розкачати і помістити у форму, вирівняти бортики, наколоти виделкою низ і бортики і запікати 10 хв у духовці. Тим часом приготувати заливку зі сметани з яйцями, сиром і зеленню. Також поперчити і підсолити.

РЕКЛАМА

Начинку викласти на тісто, полити заливкою. Випікати 35 хв при t 180 °.

Нагадаємо рецепт яєчних мафінів — для начинки підійде все, що є в холодильнику.

135

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ектор Хіменес-Браво

Наважувався на це рішення довго: Ектор Хіменес-Браво шокував мережу

Дарʼя Пономаренко з Черкас увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Фото фейсбук

Не побоялася впасти з 4-метрової висоти: школярка з України вперше встановила рекорд Гіннеса у пілонному спорті

Юрист розповіла, яке майно можуть відібрати в ухилянта

Квартиру відберуть, але телевізор та зубну щітку залишать: якого майна мають право позбавити ухилянта в умовах воєнного стану

Виноград

Розкидайте під виноградом навесні: це точно гарантія рекордного врожаю

Наступний матеріал
Новини партнерів