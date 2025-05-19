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Кіш лорен з курятиною і лісовими грибами: цією смакотою точно здивуєте гостей
Відкритий французький пиріг із пісочного тіста з начинкою з курячого філе та грибів із цибулею, а також із вершково-сирною заливкою. Кіш з куркою та грибами виходить смачним та ситним, ділиться кулінар Віктор Угорчук.
Тісто:
- 300 г борошна,
- 100 г масла,
- 1 яйце,
- 3 ст. ложки холодної води,
- по 0,5 ч/ложки солі і цукру.
Наповнювач:
- 1 крупна цибулина,
- 0,5 моркви,
- 300−350 г відварених і заморожених лісових грибів (білі і маслюки),
- 150 г твердого сиру,
- 1 куряче філе,
- сіль, перець за смаком,
- олія для смаження.
Заливка:
- 50 г тертого сиру,
- 250−300 г сметани,
- 2 яйця,
- зелень кропу і петрушки.
Приготування:
Тісто замісити, помістити до холодильнику. Підсмажити на олії дрібно порізану цибулю і натерту моркву, додати порізану на кубики курятину і смажити до випаровування вологи. Окремо посмажити розморожені гриби. Все змішати разом з натертим сиром, посолити і поперчити.
Тісто розкачати і помістити у форму, вирівняти бортики, наколоти виделкою низ і бортики і запікати 10 хв у духовці. Тим часом приготувати заливку зі сметани з яйцями, сиром і зеленню. Також поперчити і підсолити.
Начинку викласти на тісто, полити заливкою. Випікати 35 хв при t 180 °.
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