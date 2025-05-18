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Яєчні мафіни для перекушування: для начинки підійде все, що є в холодильнику

16:57 18 травня 2025
Яєчні мафіни для перекушування: для начинки підійде все, що є в холодильнику

Шеф-кухарка Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка розповіла про приготування маринаду для шашлика, поділилася рецептом яєчних мафінів.

«Всім привіт! Готуємо сніданкові яєчні мафіни або кіш лорени без тіста. Швидкий сніданок або перекус, який зручно взяти з собою. Для начинки можна брати будь-що, що є в холодильнику», — написала вона.

Інгредієнти:
Яйця — 4 шт;
Вершки 15% - 100 г;
Сіль, перець, сухий часник або прованські трави. Улюблені спеції
Борошно — 10 г;

Для начинки:
Шпинат — 25 г;
Курка філе копчене — 50 г;
Перець болгарський — 40 г;
Сир твердий — 80 г;
Шампіньйони- 6 шт

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Спосіб приготування:

«Для заливки. Змішаємо всі інгредієнти і добре перемішаємо до однорідності. Для начинки. Овочі та курку нарізаємо кубиком. Сир натираємо. Шампіньйони я обсмажила, щоб позбутись зайвої вологи. В силіконові формочки (якщо потрібно, то змастіть трішки олією), викладаємо нашу начинку і заливаємо заливкою. Випікаємо при 180 приблизно 15−20 хвилин. До румяності. Мафіни трішки виростуть, але після охолодження впадуть і це нормально! Готово! Смачно як гарячими так і холодними», — написала Валентина Кущ.

Вона додала, що рецепт супер універсальний і брати можна що завгодно.

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«Ще раз кажу, що рецепт супер універсальний і брати можна що завгодно. Сир, ковбаску, овочі, зелень. Все що любите, все що залишилось в холодильнику і все що хочеться», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома українська кулінарка Ліза Глінська розповіла, як приготувати мафіни з яблуками та штройзелем.

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