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В Україні планують оновити механізм перерахунку пенсій: що зміниться
В Україні уряд хоче переглянути механізм проведення перерахунків пенсій, зробивши його дієвим та передбачуваним для осіб, які зараз отримують пенсії. Відповідний проєкт закону розміщено для обговорення на сайті Федерації профспілок України.
Так, як зазначається в пояснювальній записці до документу, для дотримання вимог Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом Кабмін має вжити всіх необхідних заходів для покращення та спрощення пенсійної системи.
Проєктом пропонується зробити обов'язковою індексацію пенсій для колишніх державних службовців та військових.
Відповідно до законопроєкту, пенсії, призначені відповідно до закону «Про державну службу», щороку з 1 березня перераховуються з урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення. Крім того, пенсії, призначені військовослужбовцям та членам їх сімей, щороку з 1 березня перераховуються з урахуванням зростання грошових доходів населення.
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