Головний біль, пов’язаний із вживанням алкоголю: лікар розповів, як з цим боротись

Часто виникають ситуації, коли після веселих нічних гулянь голова декому невпинно та наполегливо нагадує про своє існування. До сьогодні точиться багато суперечок щодо причин та механізму виникнення головного болю внаслідок вживання алкоголю, пояснює невролог Анатолій Німчук, який раніше розповідав, що не можна робити при защемленні сідничного нерва.

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«В Міжнародній класифікації головного болю 3-го перегляду є рубрика 8.1.4.2 «Головний біль, викликаний вживанням алкоголю». Або іншими словами мова йде про «похмільний головний біль». Здається, це так наше тіло нагадує про шкоду зловживання.

Загалом, до поняття «похмілля» входить не лише головний біль, а й розлад кишківника (пронос), загальна слабкість, нудота та внутрішнє тремтіння. Дехто під час похмілля страждає від надмірної чутливості до сонячного світла, а дехто навіть потерпає від вертиго (запаморочення — Авт.).

Отже, під час вживання алкоголю той розщеплюється до так званого ацетальдегіду, який є досить токсичною речовиною. Правда до токсичних концентрацій в крові справа ніколи не доходить, а тому лише ацетальдегідом пояснити похмілля в цілому неможливо".

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За словами лікаря, вживання алкоголю саме по собі впливає на мозкову активність під час сну, тому похмілля з головним болем є своєрідним проявом недостатності сну.

«Алкоголь є відомим пусковим чинником мігрені, тому не піддається сумніву факт, що в багатьох випадках головний біль на ранок є звичайнісінькою мігренню, що була спровокована алкоголем.



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Не менш важливим чинником у механізмі розвитку похмільного головного болю є розлади водно-електролітного балансу, зневоднення організму, та, ймовірно, зниження й внутрішньочерепного тиску, а це само по собі призводить до вираженого головного болю.

Симптоми похмілля з головним болем включно виникають лише тоді, коли рівень алкоголю в крові падає, й досягають максимуму, згідно думки окремих експертів, коли його рівень наближається до нуля. Між іншим помічено, що особи, що вживають алкоголь в помірній кількості, мають більше шансів отримати на ранок похмілля, ніж ті, хто явно зловживає алкоголем".

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Аби уникнути «похмільного» головного болю, Анатолій Німчук радить дотримуватись певних правил.

«Тобто випити трішки алкоголю. Сенс у тому, що похмілля це по суті феномен відміни алкоголю, відповідно до цього, щоб полегшити стан, радять трішки випити.

Тут можна провести аналогію з такими препаратами, як безнодіазепіни. Як й алкоголь, вони взаємодіють тому числі з GABA-рецепторами головного мозку. Добре описаний і феномен відміни таких препаратів. Тобто гіпотеза полягає в тому, що мозок подібним чином реагує й на відміну алкоголю при похміллі. Так що 1−2 порції алкоголю дійсно можуть полегшити стан, хоча такий спосіб не рекомендується і по суті вже свідчить про залежність від алкоголю.

Незважаючи на те, що з вранішньою нудотою важко щось залити всередину, наполегливо рекомендується зробити вранці хоч кілька ковтків води (причому бажано мінеральної). Вживаючи алкоголь багато хто просто забуває про їжу, тим самим додатково знижуючи рівень глюкози. Так що тост та сік — чудовий спосіб повернути рівень цукру до норми.

Уникайте темних алкогольних напоїв. Дослідження продемонстрували, що світлий алкоголь, як то джин чи горілка, дещо рідше викликають похмілля порівняно з темним алкоголем на кшталт коньяку, віскі, червоного вина чи текіли".

Також можна прийняти знеболювальне. Такі ліки, як аспірин, ібупрофен та інші знеболювальні засоби можуть полегшити такий головний біль, а також й загальні болісні відчуття.

«Проте будьте обережні, вони можуть викликати подразнення шлунку. Окрім цього, не варто застосовувати парацетамол, оскільки той може посилити отруйну дію алкоголю на вашу печінку.

Випийте чашку чаю чи кави. Кофеїн може й не має якоїсь особливої сили проти похмілля, але як загальний стимулятор може полегшити вашу млявіть, а також підвищити знижений внутрішньочерепний тиск, який відіграє важливу роль у механізмі розвиту «похмільного» головного болю. З іншого боку, кава має сечогінний ефект, тому може посилити зневоднення".

Раніше «ФАКТИ» писали про головний біль напруги, його причини, яку несе небезпеку та як його подолати.

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