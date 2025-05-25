Суп з одного інгредієнта: при подачі додайте оливкову олію

Сьогодні у світі все популярніші чисті смаки овочів — наприклад, моркви, буряків, редиски… Морквяний суп, який пропонує читачам «ФАКТІВ» кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше поділилася рецептом фантастично смачних сирних булочок, здивує вас простотою приготування та приємним смаком. А ще чудовим кольором, який одразу ж підніме настрій. Морквяний колір завжди оптимістичний. Подавайте суп у гарному посуді. Тоді він виглядатиме апетитно. Експериментуйте на кухні, відкривайте для себе та своїх рідних нові смаки. І, звичайно, віддавайте перевагу натуральним продуктам, оскільки це основа здоров'я.

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Морквяний суп з оливковою олією

400 г моркви

700 г води

Сіль

Варимо моркву, порізану на кілька частин, 1,5 години на маленькому вогні. Додамо сіль і за бажання перчик чилі, пропустимо все через блендер. Заправимо оливковою олією.

За бажанням можна доповнити суп маринованим фенхелем або сухариками. І, звісно, не буде зайвою свіжа зелень. Вибирайте ту, яку ви любите. А кожен, як відомо, має свій смак.

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І смачного!

Порадуйте також близьких найсмачнішою домашньою італійською випічкою, приготувавши фокачу з сардинами.

Фото з альбому Елли Іванової

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